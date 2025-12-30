Vuelco de camión de basura deja un fallecido en Santa Bárbara de Heredia

Unidades de la Cruz Roja atendieron el vuelco de un camión recolector de basura en San Pedro de Santa Bárbara, Heredia, donde una persona falleció en el lugar. Fotografía:

El vuelco de un camión recolector de basura cobró la vida de una persona la madrugada de este martes 30 de diciembre, en el cantón de Santa Bárbara de Heredia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se reportó a las 12:48 a.m. en la comunidad de San Pedro, donde unidades de emergencia encontraron a tres personas involucradas en el accidente.

Una de ellas quedó prensada debajo del camión y fue declarada sin signos vitales en el lugar. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Las otras dos personas fueron valoradas por los cuerpos de socorro; sin embargo, no requirieron traslado a un centro médico, de acuerdo con el reporte preliminar.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazaron unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico, que trabajaron en la atención de la escena y en la coordinación con otras autoridades.

Las causas del vuelco no han sido determinadas. Sin embargo, algunos testigos en el sitio especularon que el vehículo pudo haberse accidentado por un problema mecánico en los frenos.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán esclarecer las circunstancias del accidente.