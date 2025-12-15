Sucesos

Vuelco de vehículo pesado en guindo deja una persona prensada en Montes de Oro

Hecho ocurrió este lunes sobre ruta Interamericana Norte, Cruz Roja atiende emergencia desde la madrugada de este lunes

Por Juan Fernando Lara Salas
Cruz Roja Costarricense despachó personal para atender el vuelco de un camión en la ruta Interamericana Norte, en Montes de Oro de Puntarenas, donde se reportó una persona prensada este lunes. Fotografía:
Cruz Roja Costarricense despachó personal para atender el vuelco de un camión en la ruta Interamericana Norte, en Montes de Oro de Puntarenas, donde se reportó una persona prensada este lunes. Fotografía: (Cruz Roja/Cortesía)







Vuelco de camión a guindoInteramericana NorteAccidente en Montes de OroCruz Roja Costarricense
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

