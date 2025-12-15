Vuelco de vehículo pesado en guindo deja una persona prensada en Montes de Oro

Cruz Roja Costarricense despachó personal para atender el vuelco de un camión en la ruta Interamericana Norte, en Montes de Oro de Puntarenas, donde se reportó una persona prensada este lunes. Fotografía:

Un camión de carga pesada se volcó la madrugada de este lunes en la ruta Interamericana Norte, en el cantón de Montes de Oro, Puntarenas, y dejó al menos una persona prensada, según información preliminar de la Cruz Roja Costarricense (CRC).

El incidente se reportó a las 5:26 a. m., en el kilómetro uno después del restaurante El Gran Parqueo, en sentido hacia Limonal. De acuerdo con el reporte inicial, el vehículo pesado precipitó a un guindo, cuya profundidad no había sido determinada al momento de publicación de esta nota.

La Cruz Roja movilizó dos unidades básicas y una unidad de rescate, las cuales se encontraban en ruta al sitio al momento del último informe.

Las autoridades indicaron que una persona quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que las labores se concentran en el acceso al lugar y la extracción segura del afectado.

El caso se mantiene en desarrollo.