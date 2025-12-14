44 adultos y 4 niños atendidos tras vuelco de bus contra malla del aeropuerto Juan Santamaría

Unidades de Cruz Roja y Bomberos atendieron el vuelco de un bus de Tuasa sobre la malla del aeropuerto Juan Santamaría.

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja atendieron un aparatoso accidente ocurrido a eso de la 1 p. m. de este domingo en Río Segundo de Alajuela, sobre la autopista General Cañas, específicamente en las inmediaciones del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Se trató de una unidad de transporte público de la empresa Tuasa que quedó recostada sobre la malla del aeropuerto, según confirmó la benemérita.

Emergencia en la General Cañas: bus se estrella contra malla del Juan Santamaría

El reporte preliminar, según Cruz Roja, indica que 48 personas viajaban en la unidad de transporte público: 23 hombres adultos, 21 mujeres adultas, además de tres niños y una niña. De ese total, 47 personas, incluidos los cuatro niños, se reportaron en condición estable.

Un accidente en la General Cañas dejó este autobús de Tuasa semivolcado cerca de la malla del aeropuerto Juan Santamaría. (Foto: Bomberos/Foto: Bomberos)

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de Cruz Roja, precisó que, al sitio, acudieron seis ambulancias y vehículo de primera respuesta.

Explicó que solo una mujer adulta debió ser extraída del autobús y trasladada en condición urgente al Hospital San Rafael.

De momento, se desconocen las razones que provocaron el accidente, aunque al momento del siniestro la calle estaba mojada.

A las 2:50 p. m. todavía se registraban largas filas en la vía, especialmente en el sentido Alajuela - San José, provocadas por el efecto mirón, pues los conductores reducen la velocidad para ver qué ocurrió.