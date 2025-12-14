Accidentes

44 adultos y 4 niños atendidos tras vuelco de bus contra malla del aeropuerto Juan Santamaría

Cruz Roja y Bomberos desplazaron varias unidades al sitio

Por Christian Montero
Unidades de Cruz Roja y Bomberos atendieron el vuelco de un bus de Tuasa sobre la malla del aeropuerto Juan Santamaría.
Unidades de Cruz Roja y Bomberos atendieron el vuelco de un bus de Tuasa sobre la malla del aeropuerto Juan Santamaría. (Foto: cortesía Cruz Roja/Cortesía: Cruz Roja)







