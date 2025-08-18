Accidente en ruta 32 deja siete heridos

Un choque de varios vehículos en la ruta 32 dejó como resultado siete heridos. La Cruz Roja Costarricense reportó que cinco se encuentran en condición urgente y dos están estables.

La institución informó que la alerta se dio a las 4:04 p. m. El incidente ocurrió en el kilómetro 43.

LEA MÁS: Ruta 32 seguirá cerrada hasta el domingo, anuncia MOPT

Paramédicos llegaron al lugar con ocho vehículos de emergencia, entre avanzados, básicos y primera intervención.

Los pacientes se encuentran en los hospitales de Guápiles y de Heredia.

El accidente ocurrió en la ruta 32, que comunica las provincias de San José y Limón. (MOPT/Cortesía)

El accidente ocurrió horas después de que la carretera reabrió luego de permanecer cerrada por material caído en dos tramos de la carretera, específicamente en los kilómetros 28 y 31.

No obstante, la ruta volvió a cerrarse a las 6 p. m., como cierre preventivo por las condiciones de la zona.

“Mañana a primera hora se realizará la inspección respectiva para determinar la condición de la vía y que esta sea segura para transitar”, recalcó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en su perfil de la red social Facebook.

Esta información está en desarrollo