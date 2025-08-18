Sucesos

Accidente en ruta 32 deja siete heridos

Cruz Roja informó que cinco pacientes están graves y dos estables

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Un choque de varios vehículos en la ruta 32 dejó como resultado siete heridos. La Cruz Roja Costarricense reportó que cinco se encuentran en condición urgente y dos están estables.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidentes de tránsitoRuta 32Cruz Roja
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.