Accidente en ruta 32 deja siete heridos

Un choque de varios vehículos en la ruta 32 dejó como resultado siete heridos. La Cruz Roja Costarricense reportó que cinco se encuentran en condición urgente y dos están estables.
