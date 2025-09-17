Abuelo condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de nieta en Alajuela

La niña quedaba bajo el cuidado de su abuelo paterno, quien aprovechó esas ocasiones que se encontraban solos para cometer los ilícitos (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Fiscalía Adjunta de Alajuela demostró la culpabilidad de un sujeto acusado de cometer delitos sexuales en perjuicio de su nieta, por lo que fue sentenciado a 20 años de prisión, informó este miércoles ese despacho.

Mientras la condena queda en firme, el sujeto de apellidos Víquez Rodríguez permanecerá seis meses en prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron en Tuetal Norte y fueron denunciados en junio del 2020, pero ocurrieron a mediados del 2015, finales del 2016 e inicios del 2017, cuando la víctima tenía entre ocho y 10 años.

Según la Fiscalía, por momentos, la niña quedaba bajo el cuidado de su abuelo paterno, quien aprovechó esas ocasiones que se encontraban solos para cometer los ilícitos.

Durante el juicio fue posible acreditar un delito de abuso sexual y uno de violación calificada. En esa fase del proceso, ella recibió apoyo de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público.

El Tribunal Penal de Alajuela dio por acreditados los hechos acusados y le impuso a Víquez 15 años por una violación calificada y cinco más por un delito de abuso sexual contra persona menor de edad. El caso se tramitó en el expediente 20-3483-305-PE.

