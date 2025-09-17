Sucesos

Abuelo condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de nieta en Alajuela

Hechos ocurrieron en comunidad de Tuetal Norte, en el distrito de Tambor, a partir del 2015

Por Juan Fernando Lara Salas
La niña quedaba bajo el cuidado de su abuelo paterno, quien aprovechó esas ocasiones que se encontraban solos para cometer los ilícitos (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (shutterstock)







