Foros

Sin eufemismos ni excusas: toda relación impropia es un delito

Normalizar acciones de violencia con comentarios que le achacan responsabilidad a la víctima es un peligroso mecanismo de justificación social que desencadena patrones de dependencia hacia relaciones dañinas, de las cuales muchas no logran salir vivas

EscucharEscuchar
Por Angie López Briceño
Las relaciones impropias son delitos contra la niñez que disfrazan falsas ideas de romance, atracción o amor, a través de cuotas de poder o abuso.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
relaciones impropiasautoestimaeducación sexualacciones de violenciaabuso sexual infantilembarazo adolescenteLey 9406relaciones sexuales con personas mayores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.