OIJ captura en vía pública a hombre condenado por abuso sexual a una menor de edad

El hombre, de 69 años, fue detenido con vía pública en San Juan de Dios de Desamparados.

Agentes de la Sección de Capturas y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana del lunes a un hombre de 69 años, sobre quien pesa una condena de 10 años y seis meses de prisión por abuso sexual a una persona menor de edad.

El hombre, identificado como de apellido Castro, fue aprehendido en vía pública, en San Juan de Dios de Desamparados, a eso de las 11 a. m.

LEA MÁS: Profesor detenido en motel con alumna de 16 años ya había sido absuelto, hace un año, por hostigamiento sexual

De acuerdo con la Policía Judicial, Castro fue sentenciado el pasado 27 de agosto en el Tribunal Penal de Desamparados y, desde esa fecha, dicha entidad solicitó realizar un seguimiento al hombre.

Las labores para dar con el individuo iniciaron el pasado 29 de agosto y culminaron la mañana de lunes.