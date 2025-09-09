Sucesos

OIJ captura en vía pública a hombre condenado por abuso sexual a una menor de edad

La pena de cárcel fue impuesta por el Tribunal Penal de Desamparados el 27 de agosto

Por Natalia Vargas
El hombre, de 69 años, fue detenido con vía pública en San Juan de Dios de Desamparados.
El hombre, de 69 años, fue detenido con vía pública en San Juan de Dios de Desamparados. (OIJ/Cortesía)







