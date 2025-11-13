Sucesos

Abogada y exdirectiva de Incopesca les hizo 44 trámites al extraditable Macho Coca y a su esposa

Anita McDonald, investigada en el caso Traición, gestionó la donación de barcos de Macho Coca que se beneficiaron de combustible subsidiado por el Estado

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Natasha Cambronero

Anita McDonald Rodríguez, abogada y exdirectiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), efectuó más de 40 trámites legales en favor del extraditable Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y su esposa Andria Araya Bougle.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Anita McDonald RodríguezCartel del Caribe SurMacho CocaGilbert Bell Fernández, alias Macho CocaNarcotráficoOperación Traición Costa Rica
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.