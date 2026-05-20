Sucesos

Abogada de hogar de ancianos allanado por presunto maltrato reacciona a operativo: ‘Es algo que no esperábamos’

El caso derivó de una denuncia presentada por un adulto mayor, en la que señaló aparentes maltratos, abusos, negligencias y sustracciones

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Por Christian Montero y Natalia Vargas
OIJ allanó hogar de ancianos Manos de Jesús, en Guadalupe de Cartago
El Hogar Manos de Jesús fue allanado este miércoles por presunto maltrato y causas de muertes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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