Abogada de hogar de ancianos allanado por presunto maltrato reacciona a operativo: ‘Es algo que no esperábamos’

El Hogar Manos de Jesús fue allanado este miércoles por presunto maltrato y causas de muertes. Foto: Rafael Pacheco Granados

Silvia Martínez, abogada del Hogar Manos de Jesús, allanado este miércoles en Cartago por presunto maltrato, afirmó que el operativo policial la tomó por sorpresa.

“Es algo que no nos esperábamos, porque siempre se ha actuado con apego a la ley”, manifestó Martínez. La representante del hogar aseguró también esta mañana que no había recibido notificación alguna por parte de la policía.

El sitio fue intervenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía local, por una denuncia que data de finales del 2025, en la que un adulto mayor señaló presuntos maltratos. El Ministerio Público indaga también la forma de muerte de algunos de los residentes.

En el caso aparecen como investigados seis funcionarios de este hogar. Se trata de un hombre identificado como Rodríguez Calderón, presidente de la Junta Directiva; una mujer de apellidos Fonseca Víquez, encargada del hogar; una doctora de apellidos Granados Brenes; un trabajador social identificado como Navarro Masís y dos cuidadores de apellidos Brenes Masís y Quirós Masís.

Durante este año se contabiliza la muerte de dos residentes en este lugar de cuido y, durante el 2025, 12 adultos mayores fallecidos. Sobre estas muertes, la abogada defendió que se debe tener en cuenta que en el sitio se atienden personas en estado de vulnerabilidad y abandono.

Seis personas figuran como investigadas por esta causa. (Foto: Christian Montero para LN/Foto: Christian Montero para LN)

“Muchos vienen ya con situaciones médicas congénitas. Lo que he visto es que se han dado fallecimientos por causas naturales, que son trasladados al hospital cuando ya tienen afecciones más fuertes y siempre se ha hecho bajo ese protocolo”, justificó la abogada.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó que, aunque las muertes están en investigación, es “difícil de determinar” si medió algún hecho delictivo en el fallecimiento de alguna de estas personas, pues, según la información preliminar, las muertes fueron dictaminadas por doctores del propio albergue.

Durante el allanamiento se decomisarán las actas de defunción y se valorará el estado de salud de los ancianos internados.

Sobre las presuntas negligencias, Martínez indicó que los adultos mayores del centro reciben atención las 24 horas del día y los siete días de la semana. “Hay personas que se encargan de atender a los pacientes, enfermeras y la médico, que es la que siempre está con ellos”, dijo.

“La trabajadora social es una persona que justamente vela por los intereses de los adultos mayores, apegada a lo que dice la legislación correspondiente y a lo que indica Conapam, entonces estamos esperando a ver qué pasa y tal vez poder hablar con los representantes”, agregó.