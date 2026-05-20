Hogar de ancianos allanado por presunto maltrato le quitaba los celulares a los visitantes, denuncia hermano de uno de los internados

Gerardo Anderson Herrera lleva al menos cuatro meses visitando a su hermano, de 82 años, en el hogar de ancianos Manos de Jesús, ubicado en el distrito de Guadalupe, en Cartago. Él es uno de al menos 75 adultos mayores que permanecen en este albergue.

La mañana de este miércoles Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la zona junto con la Fiscalía local, ejecutan una intervención en este sitio luego de recibir denuncias relacionadas con presuntos maltratos, aparentes delitos patrimoniales y hasta se indaga la forma de muerte de algunos adultos mayores.

Hermano de adulto mayor en Hogar Manos de Jesús relata retiro de celulares al ingresar

Aunque Gerardo no recuerda que su hermano le haya manifestado maltratos dentro del centro de cuido, sí relata que el protocolo de ingreso de visitas implica que deben dejar sus teléfonos en la caseta y entrar a las instalaciones sin el celular a ver a sus familiares.

Allanamiento en hogar de ancianos Manos de Jesús (Rafael Pacheco/La Nación)

“Ya uno cuando sale, lo recibe otra vez”, dijo a La Nación este vecino del distrito de Tucurrique, en el cantón de Jiménez.

Cerca de la mitad de los adultos mayores en este centro recibirían subsidio estatal, según la información que ha trascendido por fuentes judiciales.

Uno de los aspectos de mayor interés para las autoridades judiciales es aclarar el fallecimiento de algunos residentes de ese lugar de larga estancia, con el fin de determinar si hubo o no alguna actuación que se considere delictiva.

A las 10 a. m. el operativo seguía en curso.