Sucesos

Hogar de ancianos allanado por presunto maltrato le quitaba los celulares a los visitantes, denuncia hermano de uno de los internados

El sitio, que alberga al menos a 75 personas, fue allanado la mañana de este miércoles

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Por Natalia Vargas y Christian Montero
Allanamiento en hogar de ancianos Manos de Jesús
Allanamiento en hogar de ancianos Manos de Jesús (Rafael Pacheco /La Nación)







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Hogar de ancianos Manos de JesúsallanamientoCartago
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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