OIJ allana hogar de ancianos en Cartago para investigar presunto maltrato y causas de muertes

Allanamientos por presunto maltrato y muertes en el Hogar de ancianos Manos de Jesús. en Guadalupe de Cartago.

Una serie de presuntas anomalías motivan un allanamiento al hogar de ancianos Manos de Jesús, ubicado en el distrito de Guadalupe, en Cartago.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la zona junto con la Fiscalía local, ejecutan una intervención luego de recibir denuncias relacionadas con presuntos maltratos, aparentes delitos patrimoniales y hasta la muerte de algunos adultos mayores.

El centro de cuido alberga al menos a 75 personas de la tercera edad, de los cuales cerca de la mitad recibirían subsidio estatal, según la información que ha trascendido por fuentes judiciales.

Uno de los aspectos de mayor interés para las autoridades judiciales es aclarar el fallecimiento de algunos residentes de ese lugar de larga estancia, con el fin de determinar si hubo o no alguna actuación que se considere delictiva.

En las diligencias participa el fiscal general, Carlo Díaz.

El caso está en desarrollo.