Sucesos

OIJ allana hogar de ancianos en Cartago para investigar presunto maltrato y causas de muertes

Se investigan presuntos maltratos, delitos patrimoniales y muertes algunos adultos mayores.

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Por Christian Montero
Allanamientos por presunto maltrato y muertes en el Hogar de ancianos Manos de Jesús. en Guadalupe de Cartago.
Allanamientos por presunto maltrato y muertes en el Hogar de ancianos Manos de Jesús. en Guadalupe de Cartago. (Foto: Christian Montero para LN/Foto: Christian Montero para LN)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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