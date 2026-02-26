Sucesos

Sicarios son capaces de acabar con una vida por ¢20.000 en Costa Rica: este es el perfil de esos criminales en 2026

Vasta mayoría de sicarios son jóvenes con poca pericia, lo que resulta en un aumento de víctimas colaterales

Por Yeryis Salas
Un zapato, ropa ensangrentada y gran cantidad de casquillos son parte de los indicios recolectados por agentes del OIJ luego del mortal ataque de sicarios en Moravia. Foto: Rafael Pacheco.
Un zapato, ropa ensangrentada y gran cantidad de casquillos son parte de los indicios recolectados por agentes del OIJ luego de un ataque de sicarios en Moravia donde falleció Heriberto de Jesús Gutiérrez Castro, de 59 años, a mediados del 2023.







Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

