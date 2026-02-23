Sucesos

Fiscalía acusa a Tony Peña Russell como líder de red ligada a sicariato en Limón

El Ministerio Público acusó a Tony Peña Russell como presunto líder de una estructura criminal dedicada al sicariato. Esto dice la Fiscalía.

Por Yucsiany Salazar
13/08/2025/ Allanamientos en barrio Atlántida para detener a socios de Tony Peña Russell, Caso se conoce como Tony’s boys Grupo se constituyó tras la captura de Tony el año pasado / foto John Durán
Tony Peña Russell, alias "la T", es señalado por el Ministerio Público como el presunto líder de una célula de sicariato que operaba bajo las órdenes del Cartel del Caribe. (JOHN DURAN)







