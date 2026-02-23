Fiscalía acusa a Tony Peña Russell como líder de red ligada a sicariato en Limón

Tony Peña Russell, alias "la T", es señalado por el Ministerio Público como el presunto líder de una célula de sicariato que operaba bajo las órdenes del Cartel del Caribe.

La Fiscalía de Limón acusó formalmente a Tony Peña Russell, como presunto líder de una estructura criminal a la cual se le atribuyen ocho homicidios, 18 tentativas de asesinato y otros delitos graves.

Según confirmó el Ministerio Público, Peña Russell —quien descuenta prisión preventiva en la sección de Máxima Seguridad de La Reforma desde junio de 2024— sería el responsable, junto con nueve colaboradores, de integrar una organización dedicada al sicariato. El grupo está vinculado a disputas por territorios de venta de drogas y al uso de armas de grueso calibre, como fusiles AK-47.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre el 19 de junio de 2022 y el 23 de agosto de 2025. Entre los cargos figuran homicidio calificado, amenaza agravada, acopio de armas, uso ilegal de insignias, asociación ilícita y legitimación de capitales.

Los asesinatos

Uno de los crímenes más violentos documentados fue el de Mario Alberto Bravo Rodríguez, de 39 años, ocurrido el 18 de agosto de 2023 en Villa del Mar II, Limón. Bravo fue acribillado mientras conducía su vehículo en compañía de sus dos hijos menores de edad. Aunque los niños sobrevivieron, resultaron heridos por impactos de bala en el tórax y el rostro.

Otro caso relevante es el homicidio de Guillermo Duarte Avilés. Tras recibir amenazas de muerte en abril de 2023, Duarte fue atacado a balazos el 15 de diciembre de ese año y trasladado en condición grave al Hospital Tony Facio Castro. Cuatro días después, los sospechosos irrumpieron en el centro médico por la parte trasera para rematarlo en su cama; en el incidente, un funcionario hospitalario resultó herido.

Asimismo, la Fiscalía señala que el 5 de enero de 2024, un grupo de 12 personas, en apariencia bajo las órdenes de Peña Russell, asaltó la vivienda de una mujer de apellido Casasola, utilizando uniformes falsos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Aunque la víctima no estaba en el inmueble, los sujetos dispararon contra la propiedad.

Cronología de la actividad criminal

De acuerdo con la pieza acusatoria, la estructura también habría operado en las siguientes fechas:

19 de junio de 2022: Homicidio de Derian McKenzie Hernández y tentativa de homicidio de Cooper García.

Homicidio de Derian McKenzie Hernández y tentativa de homicidio de Cooper García. 13 de diciembre de 2022: Homicidio de Jürgen Quesada Rodríguez

Homicidio de Jürgen Quesada Rodríguez 1.° de abril de 2023: Homicidio de Jefferson Brown Gamboa y Jerwell Eichard Pillips. Tentativa de Casasola Ramírez y García Díaz.

Homicidio de Jefferson Brown Gamboa y Jerwell Eichard Pillips. Tentativa de Casasola Ramírez y García Díaz. 25 de abril de 2023: Amenaza de muerte a Guillermo Duarte Avilés y mujer apellidada Hidalgo Hernández.

Amenaza de muerte a Guillermo Duarte Avilés y mujer apellidada Hidalgo Hernández. 6 de mayo de 2023: Homicidio de Florentino Guido Samudio y tentativa de homicidio de Óscar García Melara.

Homicidio de Florentino Guido Samudio y tentativa de homicidio de Óscar García Melara. 18 de agosto de 2023: Homicidio de Mario Alberto Bravo Rodríguez y tentativa de homicidio de dos personas menores de edad.

Homicidio de Mario Alberto Bravo Rodríguez y tentativa de homicidio de dos personas menores de edad. 4 de setiembre de 2023: Homicidio de Kevin Lowe Flores

Homicidio de Kevin Lowe Flores 5 de diciembre de 2023: Tentativa de homicidio de una persona de apellidos Leitón Castillo.

Tentativa de homicidio de una persona de apellidos Leitón Castillo. 15 de diciembre de 2023: Tentativa de homicidio de Guillermo Duarte Avilés e Hidalgo Hernández.

Tentativa de homicidio de Guillermo Duarte Avilés e Hidalgo Hernández. 19 de diciembre de 2023: Homicidio de Guillermo Duarte Avilés y tentativa de homicidio de Masís Méndez.

Homicidio de Guillermo Duarte Avilés y tentativa de homicidio de Masís Méndez. 2 de enero de 2024: Homicidio de Pedro García Llanis y tentativa de homicidio de Bonwon Bodden y Casasola Contreras.

Homicidio de Pedro García Llanis y tentativa de homicidio de Bonwon Bodden y Casasola Contreras. 5 de enero de 2024: Tentativa de homicidio de Casasola Contreras.

“En todos los hechos, según la Fiscalía, los imputados habrían utilizado armas de grueso calibre, incluidas armas prohibidas como fusiles tipo AK-47″, explicó el Ministerio Público.

Peña Russell fue capturado el 21 de junio de 2024 en el barrio Atlántida, Limón. En su momento, Michael Soto, entonces subdirector del OIJ, calificó la detención como “una de las más importantes de los últimos tiempos”.

Tonny Peña Russell se encuentra detenido en La Reforma. (Suministrada)

En noviembre de 2025, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó en entrevista con La Nación que esta banda operaba como el brazo armado del Cartel del Caribe, la organización transnacional de narcotráfico más poderosa del país, desarticulada a finales de ese año.

Lo que sigue

La acusación fue presentada el pasado viernes 20 de febrero ante el Juzgado de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Esta instancia deberá realizar una audiencia preliminar para determinar si existen pruebas suficientes para elevar el caso a juicio.

De ser aceptada la petición fiscal, el expediente será remitido al Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, el cual fijará la fecha para el debate.