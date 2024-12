“Veo a Marc Anthony como un papá, pero soy fan de Christian Nodal“, contó entre risas Sheryl Mesén, de 20 años, quien desde muy pequeñita ha escuchado al salsero puertorriqueño gracias a la pasión que su mamá Karol Navarro siente por el artista. Sin embargo, a quien admira profundamente la joven es al mexicano, así que el concierto que estos astros de la música latina presentarán este miércoles 4 de diciembre fue la cita perfecta para que madre e hija gozarán juntas.

El espectáculo es en el Estadio Nacional, en La Sabana, y juntará en un mismo escenario al puertorriqueño y al mexicano por primera vez en Costa Rica. Al igual que los cantantes “hicimos yunta”, contó Sheryl, quien agregó que ella y sus dos hermanos le compraron la entrada al show a su mamá como regalo de cumpleaños.

“Yo decía que algún día iba a ver a este flaco en concierto y mis hijos me cumplieron el deseo”, narró orgullosa la mamá, quien confesó que aunque espera bailar salsa con todas sus energías, también va a disfrutar del regional mexicano que Nodal presentará en el show.

Al ser un día entre semana, llegar temprano al estadio para asegurarse un buen lugar era una tarea complicada, pero ellas, vecinas de Tres Ríos, se las arreglaron para ser unas de las primeras fanáticas en ingresar al recinto. La mamá es propietaria de su propio negocio, así que se dio el lujo de cerrar temprano y la hija, por su parte, salió temprano del trabajo para llegar a La Sabana desde la 1 p. m. a hacer fila.

A eso de las 4:20 p. m. comenzó el ingreso del público y poco a poco las graderías y el área VIP fueron llenándose de apasionados por las rancheras y la salsa.

Y como la buena música se disfruta en familia, las cuñadas Hellen Vindas y Kerlyn Ramírez hicieron todo lo posible para vivir esta experiencia juntas. Hellen es vecina de Bijagua de Upala, sacó vacaciones en los últimos días para hospedarse en la casa de su cuñada en Heredia y así aprovechar para llegar al concierto.

Ambas son seguidoras de Marc Anthony. Hellen ya lo había visto en el último recital que presentó el boricua en nuestro país, pero para Kerlyn sería su primera experiencia viéndolo en vivo. “Espero poder bailar mucho, escuchar esa gran voz que tiene al máximo y ojalá que no llueva", comentó Kerlyn entusiasmada.

Se espera que el concierto inicie a las 6:30 p. m. Aún no se sabe el orden de presentación de los artistas, por lo cual es recomendable que quien no ha llegado al Estadio Nacional lo haga con tiempo, para no perderse detalle de ningún cantante.

Con su vestimenta, esta fan de Christian Nodal no dudó en mostrar su pasión por la música regional mexicana. En el concierto de Nodal y Marc Anthony en el Estadio Nacional hubo botas, sombreros y también muchos apasionados por la salsa. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Desde tempranas horas de la tarde, en las afueras del Estadio Nacional los vendedores de sombreros vaqueros esperaban hacer "su agosto" con la venta de este accesorio. Muchos fans de Christian Nodal no dudaron en comprarle uno. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pese a que el clima estaba frío y algo lluvioso, el ambiente previo al concierto de Christian Nodal y Marc Anthony se vivió con emoción. Estas fans demostraron su apoyo al azteca con esta bandera de México. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Salseras o rancheras? Gracias a sus llamativos atuendos, estas amigas mostraron la variedad de gustos que se juntaron en el concierto de Christian Nodal y Marc Anthony. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kerlyn Ramírez y Hellen Vindas son cuñadas y desde hace varios meses planearon ir juntas al concierto de Marc Anthony y Christian Nodal. Ambas son fans apasionadas del salsero.