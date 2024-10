Río Roma anuncia concierto en Costa Rica

El dúo romántico Río Roma, integrado por los hermanos José Luis y Raúl, volverá a enamorar a sus fans en Costa Rica, pues la agrupación anunció que se presentará de nuevo en el país.

El espectáculo musical, que promete pasar del amor al desamor en cuestión de minutos, se llevará a cabo el 12 de noviembre en Club Pepper’s, en Zapote.

Río Roma está integrado por los hermanos Raúl y José Luis Roma. (Rafael Pacheco Granados)

El show, en el que no faltarán éxitos como Mi persona favorita, Todavía no te olvido, Me cambiaste la vida y Amigos no, está pactado para iniciar a las 8 p. m. y las entradas ya están a la venta en www.eticket.cr, sitio web de la tiquetera.

Los precios y localidades disponibles para este concierto son: ¢39.800, en zona General; y ¢51.000 en la zona VIP. Estos montos incluyen los impuestos y cargos por servicios.

