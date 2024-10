Paul McCartney ‘visitará playas y montañas de Costa Rica”, dijo el productor del concierto

Paul McCartney realiza su gira internacional 'Got Back' a sus 82 años. Con este show volverá a concierto en Costa Rica, 10 años después de su primer espectáculo en suelo tico.

¿Qué significa para un productor de conciertos estar detrás de un show como el que presentará Paul McCartney en Costa Rica? La respuesta la pueden dar pocos afortunados, entre ellos el empresario Andrés Guanipa, de Move Concerts, compañía que traerá por segunda vez al exBeatle a nuestro país.

En sus palabras, es un honor y también una gran responsabilidad. “Es ser parte de la historia, es un arduo trabajo que lleva muchos meses de planificación, pero al final es una gran satisfacción personal y profesional”.

McCartney firmará su segundo show en suelo tico este martes 5 de noviembre, en el Estadio Nacional. Pasaron 10 años para que los costarricenses tuvieran de nuevo la oportunidad de ver en vivo a esta leyenda de la música mundial.

Got Back es el título de esta gira internacional, la cual inició en 2022 y ha llevado al músico de 82 años a tocar sus grandes éxitos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, México y Brasil. Así que esta es una cita infaltable, no solo por la importancia del artista, sino porque bien podría ser la última vez que toque aquí.

De cara a este concierto, conversamos con Guanipa, quien tiene más de 30 años de experiencia en la industria de conciertos internacionales, y nos contó algunos detalles importantes sobre el show.

Estar detrás del concierto de Paul McCartney, todo un honor

Move Concerts tiene operaciones en países como Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá y República Dominicana. En Costa Rica trabajan desde el 2001.

El espectáculo que traerá Paul McCartney a su concierto en Costa Rica es tipo A, el mismo que ha presentado en grandes escenarios del mundo, aseguró el productor. (Cortesía)

−¿Cómo se gesta la organización de un espectáculo tan importante con un artista de tan alto nivel?

−La idea surge a partir de la gira del artista. Surge cuando el artista dice: ‘Quiero ir a Latinoamérica’, entonces su agente, quien tiene más de 30 años de trabajar con él, empieza a ver la ruta. Por lo general se empieza por México o por Argentina para terminar en esos dos países, que son los que están en los extremos.

Luego se empieza a ver cuáles son los mercados más importantes, los que pueden llegar al nivel de ingreso necesario para presentar al artista. Eso es una garantía importante. En este caso, no es cualquier artista, es, creo yo, el más importante de la historia de la música popular, tanto él como los Beatles. Yo siempre digo que en Costa Rica, para nosotros, está la capital centroamericana del entretenimiento en vivo.

−¿Por qué considera que Costa Rica es la capital del entretenimiento en vivo?

−Es la capital en Centroamérica, eso está demasiado claro para cualquiera, porque es un punto para visitar dentro de Latinoamérica. Ya no es la Cenicienta, ya no hay que rogar como antes para que viniera un artista. Costa Rica brinda condiciones especiales, no solo de infraestructura, sino también amenidades que hacen al país muy atractivo para el artista.

”Hay una segunda situación, y es que Paul quería volver a Costa Rica después de la experiencia que vivió hace 10 años, que fue muy buena para él. Le gustó mucho el público y el país, entonces esta vez no fue difícil, no hubo que convencerlo, porque él quería estar en Costa Rica. No la pulseamos, lo invitamos y de una vez dijo que sí”.

−Esta es una oportunidad para no perderse...

−Las oportunidades a veces son solo una vez en la vida, y en esta ocasión Costa Rica va a tener dos oportunidades de verlo en carne y hueso, que no es cualquier cosa. Estamos en la recta final, todavía quedan entradas. Creo que es fundamental decir que no se pierdan esta oportunidad de verlo, porque si se tardó 10 años en volver y tomando en cuenta su edad, no creo que sea capaz de volver al país.

−¿Cómo será el concierto de Paul McCartney en Costa Rica?

−Costa Rica verá el mismo show que están viendo en Europa y Estados Unidos, porque estamos llevando un espectáculo tipo A. En este negocio hay tres tipos de shows: el A, el B y el C. En el caso del B es intermedio, el C deja varias cosas por fuera, pero Costa Rica verá el A. Traeremos desde Alemania un equipo bastante costoso para poder montar el techo con las características que Paul pide.

”Habrá un diseño de luces importantísimo, unas pantallas gigantes increíbles, un diseño de fuegos pirotécnicos de primer mundo”.

−¿Cuándo empieza el montaje, cuánto durará y cuántas personas trabajarán en él?

−El equipo de Paul lo conforman más de 100 personas; por parte de Move, vamos a mover unas 600 personas. Es un montaje pesado que inicia el 28 de octubre.

−¿Qué cosas curiosas para pasarla bien puede pedir un artista de ese nivel?

−Ellos viajan con su cocinero, pero comerán alimentos ticos, todos preparados por su chef, quien hace la comida no solo para Paul, sino para todo el equipo. Él se cuida mucho en su alimentación.

−¿Paul McCartney vacacionará en Costa Rica antes o después del concierto?

−Sí, va a estar varios días en Costa Rica, no va a llegar el mismo día del show. Va a estar con nosotros en Colombia en un concierto que también es de Move, y después va a Costa Rica. Como equipo local, le hemos preparado varias sorpresas que preferimos que sigan así, para que disfrute de las playas y la montaña, y que conozca el interior de Costa Rica, que es tan bello.

”La vez pasada se fue encantado con San José y su público; ahora va a conocer el corazón de Costa Rica, que es una belleza”.

−Tienen una promoción para que algunos fans puedan conocer en persona a Paul McCartney, ¿cómo se dio esta negociación?

−Para él podría pasar sin novedad, pero tiene una actitud muy bonita. Además de conocerlo, se tendrá el chance de ir a la prueba de sonido, que es un show aparte. Él mismo dice que canta varias canciones que no presenta en el concierto, entonces es una experiencia exclusiva. No cualquiera se toma una foto con Paul McCartney, entonces esto tiene un valor inigualable.

Es una gran oportunidad estar al lado de la historia. Él es una leyenda viviente, pero es una persona muy sencilla y un genio. Esa humildad que él tiene permite que estas promociones se puedan dar. Es un tipazo.

−Como empresario, productor y fan de la música, ¿qué significa estar detrás de este tipo de shows?

−Yo empecé haciendo obras de teatro hace muchísimos años y siempre tuve una ambición bonita, pero ni en mi más grande visión hubiese pensado poder hacer a Metallica, Iron Maiden, Elton John y ahora Paul McCartney. Gracias a Dios he tenido la constancia y la fortuna de haberlo logrado. Para mí, independientemente del tema económico, ser promotor de un show así es de lo más importante que he hecho en mi vida.

−Como empresa han aportado a que Costa Rica sea un destino de grandes conciertos internacionales...

−Estamos hablando de las grandes ligas y lo digo con mucha humildad. Me da mucha alegría poner un granito de arena para que Costa Rica sea vista en el mundo del entretenimiento y esté llena de shows.

”Me da una alegría profunda porque esto quiere decir que el trabajo no ha sido en vano y que el público lo agradece”.

Paul McCartney ha llevado su 'Got Back Tour' a países como Argentina y Uruguay.

