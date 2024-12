¿Cual será el repertorio de Jon Secada? Conozca los detalles del esperado concierto en el FIA

Jon Secada se ha presentado en contadas ocasiones en Costa Rica, la última hace 13 años. Ahora, visitará al país para dar un espectáculo gratuito y llamativo por demás, junto a la Costa Rica Jazz Orchestra, el 2 de diciembre en la Plaza de la Democracia, en San José.

Carlomagno Araya, director de la agrupación costarricense, conversó con La Nación y reveló todos los pormenores del esperado evento pactado para empezar a las 6 p. m. Según comenta, el grupo lleva aproximadamente tres meses preparando el concierto y además han tenido ensayos el fin de semana junto a Secada.

“Para ese momento, la meta es que él se sienta absolutamente cómodo. Ese fue uno de mis sueños cuando empecé a trabajar con esta banda, que lográramos tener en Costa Rica una Big Band de Jazz que pudiera rozarse con artistas internacionales y que se sientan como si hubieran ido a cualquier ciudad grande a tocar con los mejores músicos”, comentó el músico costarricense, quien fue nominado a los Latin Grammy en la edición más reciente

El espectáculo estará dividido en tres bloques, empezando por un especial de música navideña estadounidense, con las voces ticas de Malí y Sebastián Guillem. Posteriormente, Jon Secada cantará los temas de su disco tributo To Beny Moré With Love, con la orquesta nacional interpretando los arreglos originales del álbum.

Benny Moré es uno de los cantantes más importantes de la historia de Cuba, país en el que nació Jon Secada. Foto: Wikimedia Commons

Sobre esta segunda parte, el percusionista costarricense destacó el tema La culebra, debido a que es un ritmo latino no tan común. Además, adelantó que se escucharán piezas de Moré como Qué bueno baila usted o el infaltable bolero Cómo fue.

Finalmente, el cubano-estadounidense complacerá al público con clásicos como Ángel u Otro día más sin verte. Pete Wallace (director de la banda de Secada) dirigirá esta sección pop y tocará el piano junto a un grupo reducido de los músicos del ensamble tico.

“Por supuesto que estarán los clásicos, sería como que Rubén Blades se subiera y no cantara Pedro Navaja (risa). Tiene que hacerlo”, apuntó con humor Carlomagno.

Malí y Sebastián Guillem serán los primeros en el escenario en el concierto de Jon Secada. Foto: Instagram

Araya afirmó que To Beny Moré With Love lo impactó desde que ganó el Latin Grammy en el 2017; desde entonces, soñó con interpretar los arreglos del disco con su orquesta. No obstante, sabía que era una meta difícil debido a la gran estrella que es Secada, por lo que asegura que el apoyo de Davivienda, quien financió el espectáculo, y el FIA fue fundamental para que sucediera.

“Siempre pensé que sería un sueño con la banda poder hacer ese repertorio de ese disco. No solo por el gran artista que es Jon Secada, sino también porque el arreglista de ese álbum es el maestro Ray Santos —quien murió hace poquito—, una figura muy importante de la explosión de la música latina al mundo, que se dio en Nueva York en los años 50 y 60”, declaró el costarricense.

Curiosamente, ambos son egresados de la Universidad de Miami: Secada en los años 80 y Araya en el 2001. De hecho, el músico tico formó parte de una banda que acompañó al cantante en un concierto de jazz, que realizó durante un destacado festival en Florida.

Por otra parte, el director tico espera que se generalicen este tipo de intercambios entre artistas nacionales y estrellas de alto calibre. Aunque no se aventuró a adelantar nombres, aseguró que tiene una larga lista de músicos con los que anhela colaborar próximamente.

“Espero que esto sea el principio de una etapa para la CR Jazz Orchestra, donde podamos seguir creando puentes entre artistas y expandirnos a ciertos ámbitos de la música que, sin la generosidad de quienes patrocinan, sería muy difícil para un grupo independiente. Costa Rica está en un punto de nivel musical donde merecemos nutrirnos del roce internacional, que va a terminar de impulsarnos como gremio”, aseveró.