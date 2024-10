Agenda de conciertos en Costa Rica: El regreso de Passiflora y Joaquín Yglesias navideño

Costa Rica sigue vibrando al son de la música en vivo, con conciertos de artistas nacionales que enriquecen la agenda del público tico. A continuación, presentamos un resumen de algunos de los shows que se realizarán en nuestro país en los próximos días.

Fakir: El rapero tico viajará a Sudamérica con su música y antes de irse presentará un concierto de despedida llamado La ruta del jaguar, el viernes 1. ° de noviembre, en Amón Solar, a las 8 p. m. Las entradas valen ¢7.000 y el día del evento ¢8.000. Se pueden adquirir al Sinpe Móvil 8733-2091.

Passiflora: La agrupación regresó tanto al estudio de grabación como a los conciertos gracias al estreno de la canción Something Good to Say que es el primer sencillo de su nuevo disco. Ellos presentarán esta pieza y su álbum titulado Imán este sábado 2 de noviembre en Campo Lago Lindora a partir de las 5:30 p. m. Las entradas están a la venta en el sitio starticket.cr.

Sonámbulo e Infibeat: Estas dos grandes bandas se juntarán en un espectáculo en el Mercado La California, el sábado 2 de noviembre a las 6:30 p. m. Los boletos están a la venta en starticket.cr, con un precio de ¢14.000.

Magpie Jay con Patiño: El grupo y el solista se juntan en un concierto que se realizará el domingo 17 de noviembre en el Mercado La California, a partir de las 6 p. m. Patiño, radicado en Londres, presentará su nuevo disco por primera vez en Costa Rica. Los boletos están disponibles en starticket.cr.

Balerom: El roquero festejará sus 30 años de carrera con un espectáculo titulado Del amor y el desamor. El concierto será el sábado 23 de noviembre en club Peppers, en Curridabat, a partir de las 7 p. m. Las entradas se pueden conseguir en www.tiquetebox.app.

Joaquín Yglesias: Como es tradición, el tenor costarricense Joaquín Yglesias le dará la bienvenida a la temporada navideña con un concierto especial. Llegó la Navidad se presentará el miércoles 27 de noviembre a las 8 p. m. en el Auditorio Nacional. Las entradas están a la venta en www.eticket.cr.

Spotlight, la nueva sección de nacion.com, tiene toda la información veraz y confirmada sobre los conciertos en Costa Rica. Síganos en Instagram y TikTok.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados en Costa Rica para el 2025?