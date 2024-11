Gilberto Santa Rosa: ‘Cuando empecé no sabía que en Costa Rica escuchaban mi salsa’

La salsa, el bolero y la voz romántica de Gilberto Santa Rosa se escuchará el 22 de noviembre en Costa Rica, en un concierto muy especial que el puertorriqueño presentará en Parque Viva. El artista le cantará a sus fans ticos como parte de su gira internacional Auténtico.

Este reencuentro con el Caballero de la Salsa ocurre después de dos años de ausencia del artista en suelo tico. Inicialmente, el show estaba programado para octubre, pero la producción decidió cambiar la fecha a noviembre para evitar coincidir con el concierto de Aventura.

La espera de los seguidores de Santa Rosa será compensada con un recital cargado de sus más grandes éxitos, según confirmó el propio artista en una entrevista virtual con La Nación.

En la charla, el intérprete de temas como Que alguien me diga confesó que Costa Rica es un destino muy importante en sus giras, ya que al inicio de su carrera quedó sorprendido al descubrir que en nuestro país había fans que escuchaban su música. Esa relación especial es, precisamente, lo que lo ha traído repetidamente a escenarios en suelo tico, algo que, según él, disfruta al máximo.

“Cuando empecé con mi proyecto, Costa Rica no estaba en el panorama, porque no sabía que escuchaban salsa, y menos la mía. Entonces empecé a ir y a ganar adeptos ahí. La verdad es que nos encanta ir, nos tratan superbién, he tenido muy buenas experiencias en Costa Rica”, expresó el cantante.

Sobre esta nueva presentación, Santa Rosa comentó que el espectáculo tendrá una energía muy especial. En el show, en el que estará acompañado por “una gran orquesta”, el cantante mostrará su madurez artística y hará un extenso recorrido por los éxitos de su carrera.

Gilberto Santa Rosa está listo para su concierto en Costa Rica

La última visita de Santa Rosa al país fue en el 2022, cuando presentó el show Camínalo en el Centro de Convenciones.

“Me parece hermosa la idea de seguir subiendo al escenario, me lo disfruto mucho. Emociona mucho la dinámica de salir, llegar con el equipo y prepararnos, esperar a que el público llegue. Además, cuando ya estamos en tarima, sentir esa buena vibra de la gente, cuando estamos intercambiando emociones, es hermoso", manifestó.

Sobre volver a Costa Rica, comentó que disfruta mucho del cariño del público. “Lo empiezo a disfrutar desde antes de llegar, porque desde entonces los ticos ya se empiezan a hacer sentir. Cuando llego, es un país muy bonito, y como mencioné antes, para mí es increíble que podamos estar haciendo música ahí, cuando hace años yo ni soñaba con llegar a Costa Rica", expresó.

Todo el romanticismo de las salsas y los boleros de Gilberto Santa Rosa se podrán disfrutar en el concierto que el boricua dará en Costa Rica en Parque Viva.

Por último, el salsero aprovechó para invitar a quienes aún no han comprado entradas para su concierto. “Ojalá este show los entusiasme tanto como a mí. Me encantaría verlos allí, tenemos un bonito show, ojalá que lleguen”, dijo.

Santa Rosa agregó que disfruta más de los conciertos que del proceso de grabación de las canciones, y confesó que la energía que recibe en sus shows en vivo tiene algunos efectos sobre sus procesos de sueño. Afirmó que, como artista, descansa poco, y que cuando baja las revoluciones de un tour regresa a su casa en Puerto Rico con una gran ilusión: que su esposa le prepare su platillo favorito.

Detalles del concierto de Gilberto Santa Rosa en Costa Rica

Las entradas para el concierto de Gilberto Santa Rosa en Costa Rica están a la venta en el sitio www.smarticket.net.

Los precios y localidades son:

Gramilla: $60.

500 General: $96.

400 General: $120.

Golden Circle de pie: $144.

Estos precios ya incluyen los cargos por servicio.