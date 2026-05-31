Ed Sheeran en Costa Rica: expectativa crece previo al concierto entre lluvia y afluencia moderada

Falta menos de una hora para que el cantante, músico y compositor británico Ed Sheeran se presente en el Estadio Nacional como parte de su Loop Tour, gira que ya recorrió varios países de Latinoamérica.
En el recinto, que abrió sus puertas 3 p. m, los fanáticos comienzan a reunirse mientras crece la expectativa por el espectáculo, pactado para iniciar a las 7 p. m. Aunque la afluencia es baja, se espera que aumente conforme se acerque la hora de inicio.
Además, la lluvia se hizo presente a las 5:45 p. m., faltando solo 15 minutos para que el dúo Honahlei saliera al escenario. Aun así, el clima no disminuye el entusiasmo del público presente.
Las camisetas con el nombre e imagen de Ed Sheeran predominan entre los asistentes, junto con prendas en tonos oscuros que evocan su estilo sencillo y característico.
Accesorios como diademas con luces y elementos decorativos aportan color y personalidad, en una antesala marcada por la música, la expectativa y la conexión con el intérprete de éxitos como Photograph y Shape of you.