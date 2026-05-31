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Ed Sheeran en Costa Rica: expectativa crece previo al concierto entre lluvia y afluencia moderada

Con capas y camisas alusivas al artista británico, los fanáticos esperan al intérprete de ‘Shape of You’, ‘Photograph’ y otros éxitos

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Por Fátima Jiménez
Ed Sheeran, concierto
Los asistentes que no llevan capas se resguardan de la lluvia con sombrillas, sin que eso disminuya sus ganas de ver a Ed Sheeran. (Rafael Pacheco )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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