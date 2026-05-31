Ed Sheeran en Costa Rica: expectativa crece previo al concierto entre lluvia y afluencia moderada

Los asistentes que no llevan capas se resguardan de la lluvia con sombrillas, sin que eso disminuya sus ganas de ver a Ed Sheeran.

Falta menos de una hora para que el cantante, músico y compositor británico Ed Sheeran se presente en el Estadio Nacional como parte de su Loop Tour, gira que ya recorrió varios países de Latinoamérica.

En el recinto, que abrió sus puertas 3 p. m, los fanáticos comienzan a reunirse mientras crece la expectativa por el espectáculo, pactado para iniciar a las 7 p. m. Aunque la afluencia es baja, se espera que aumente conforme se acerque la hora de inicio.

Además, la lluvia se hizo presente a las 5:45 p. m., faltando solo 15 minutos para que el dúo Honahlei saliera al escenario. Aun así, el clima no disminuye el entusiasmo del público presente.

Las camisetas con el nombre e imagen de Ed Sheeran predominan entre los asistentes, junto con prendas en tonos oscuros que evocan su estilo sencillo y característico.

Accesorios como diademas con luces y elementos decorativos aportan color y personalidad, en una antesala marcada por la música, la expectativa y la conexión con el intérprete de éxitos como Photograph y Shape of you.

Algunas gotas han caído durante la antesala del concierto de Ed Sheeran. (Rafael Pacheco )

Con poca gente en los asientos, el concierto de Ed Sheeran en Costa Rica está próximo a iniciar. (Rafael Pacheco)

Impermeables, paciencia y merch: así esperan los fans que ingresaron antes de que empiece el evento. (Rafael Pacheco)

La lluvia marca la espera mientras el Estadio Nacional aún luce con espacios vacíos. (Rafael Pachecho)

La afluencia es baja, pero la emoción se refugia en las compras de souvenirs. (Rafael Pacheco )

Portando binchas luminosas y camisas, los fans calientan motores antes del show. (Rafael Pacheco)

A pocos minutos del inicio del concierto, algunos asientos cercanos al escenario principal lucen vacíos. (Rafael Pacheco)