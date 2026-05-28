Cuenta regresiva para Ed Sheeran en Costa Rica: todo lo que necesita saber si va al concierto

Ed Sheeran presentará un espectáculo íntimo y tecnológico, con un escenario secundario en Front Numerado para acercarse aún más a sus fans.

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los conciertos más esperados del año. El cantante británico Ed Sheeran regresará a Costa Rica este sábado 30 de mayo como parte de su gira Loop Tour, con un espectáculo que promete repasar los mayores éxitos de su carrera en el Estadio Nacional.

Reconocido a nivel mundial por su estilo íntimo y su dominio del loop station, el artista ofrecerá un show que combina tecnología, cercanía con el público y una ejecución musical en vivo que lo ha consolidado como uno de los grandes referentes del pop contemporáneo.

Como novedad, Sheeran confirmó que traerá al país su escenario secundario, ubicado en el centro de la zona Front Numerado. Este permitirá una interacción más directa con los asistentes durante uno de los segmentos más emotivos de la noche.

Con su 'Loop Tour', Ed Sheeran regresará al Estadio Nacional este 30 de mayo, en uno de los conciertos más esperados del año. (AFP)

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma eticket.cr, con opciones para distintos presupuestos. Los boletos van desde ¢37.424 en Gradería Sur hasta ¢105.255 en Platea Especial, precios que ya incluyen cargos e impuestos. Además, se mantiene la opción de financiamiento a tasa cero a tres y seis meses con tarjetas BAC.

En cuanto a la logística, la apertura de puertas está programada para las 3 p. m., momento en el que el público podrá disfrutar de activaciones de patrocinadores y una variada oferta gastronómica.

El dúo invitado Honahlei subirá al escenario a las 6 p. m., mientras que el concierto principal iniciará a las 7 p. m.

Ed Sheeran, además de su carrera como cantante, ha compuesto grandes éxitos para otros artistas. (AFP)

Para el ingreso, la producción habilitó accesos diferenciados según la localidad: Front Numerado ingresará por el sector noreste; Sombra, Platea y Balcón Este por el costado este; Palcos y localidades del sector oeste por el acceso frente a Teletica; Gramilla por el suroeste; y Gradería Sur por el sector sur.

El regreso de Ed Sheeran promete convertirse en una de las citas musicales más destacadas del 2026 en el país, gracias a una propuesta escénica innovadora y a la conexión directa que mantiene con sus fans.

El intérprete de éxitos como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud se presentó por primera vez en Costa Rica el 6 de junio de 2017, en el anfiteatro de Parque Viva, como parte de su gira mundial ÷ (Divide Tour).

Además de su carrera como cantante, Ed Sheeran ha compuesto grandes éxitos para otros artistas, como One Direction y Justin Bieber, consolidándose también como uno de los compositores más influyentes del pop actual.