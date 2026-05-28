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Cuenta regresiva para Ed Sheeran en Costa Rica: todo lo que necesita saber si va al concierto

En 2017, el cantante y compositor británico se presentó por primera vez en Costa Rica. Ahora vuelve con un repaso de sus mayores éxitos

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Por Fátima Jiménez
Ed Sheeran
Ed Sheeran presentará un espectáculo íntimo y tecnológico, con un escenario secundario en Front Numerado para acercarse aún más a sus fans. (AFP)







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Ed SheeranEd Sheeran en Costa RicaConcierto internacionalConciertos 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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