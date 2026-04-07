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Famoso cantante que dará concierto en Costa Rica sorprende a último momento con una noticia a los ticos

El intérprete se presentará en el Estadio Nacional. La producción anunció un detalle que muchos estaban esperando

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Por Jessica Rojas Ch.

Muchas pasiones ha desatado la noticia de que Ed Sheeran volverá a Costa Rica, gracias a la gira LOOP Tour que lo traerá en concierto al Estadio Nacional.








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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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