Famoso cantante que dará concierto en Costa Rica sorprende a último momento con una noticia a los ticos

Muchas pasiones ha desatado la noticia de que Ed Sheeran volverá a Costa Rica, gracias a la gira LOOP Tour que lo traerá en concierto al Estadio Nacional.

Sin embargo, una nueva noticia sobre el show sorprende a sus fans, ya que en el recital del 30 de mayo en La Sabana, el intérprete de éxitos como Shape of You y Thinking Out Loud tendrá un detalle muy especial para su público tico.

La productora Move Concerts confirmó que en el recinto josefino estará el escenario B, un stage en el cual el artista se presenta de una forma mucho más cercana e íntima ante sus seguidores.

Este espacio, Sheeran habla con sus fanáticos, además de que muestra su talento con la guitarra.

Este espacio estará ubicado en el centro de la localidad de Front numerado.

En el 2017, el británico Ed Sheeran se presentó en concierto en Costa Rica. En esa ocasión cantó sus éxitos en Parque Viva. (Archivo)

“Según han reseñado medios como The Guardian, la actuación en el escenario secundario hace que los asistentes vivan una experiencia mucho más dinámica y emocionante. Ese es el principal objetivo del LOOP Tour, lograr que el público se sienta parte del show y vivirlo como un encuentro entre amigos”, explicó la productora en un comunicado de prensa.

Otra sorpresa en el concierto de Ed Sheeran en Costa Rica

Otra sorpresa que anunció la producción para el concierto de Ed Sheeran en Costa Rica es que el británico tendrá de invitado al dúo Honahlei, que será el telonero del recital.

El grupo formado por la costarricense Michelle González (MishCatt) y el músico austriaco Kevin Etheridge fue escogido por el propio Sheeran para ser parte de su espectáculo.

Cabe destacar que aún quedan entradas a la venta, disponibles en los sitios www.eticket.cr y www.edsheeran.com.

Los precios y localidades son:

Platea especial, balcón y sombra preferencial: 105.255.

Front numerado: ¢77.187.

Platea y balcón: ¢59.645.

Sombra este y oeste: ¢47.950.

Gramilla: ¢42.102.

Gradería sur: ¢37.424.