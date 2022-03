J Balvin y Ed Sheeran se unen en una colaboración inesperada: una balada y un reguetón

Una balada y una canción urbana reunieron a dos de los artistas más sonados de los últimos tiempos en la música internacional. El colombiano J Balvin y el británico Ed Sheeran unieron sus voces en Sigue y Forever my Love, dos temas en los que ambos exploran nuevos géneros con sus talentos.

Curiosamente, la colaboración entre los artistas surgió por una casualidad. Una mañana Sheeran escuchó a Balvin hablando en el gimnasio y reconoció su voz, explicó la disquera Universal Music en un comunicado de prensa. Los artistas se juntaron en el lugar mientras hacían ejercicios y comenzaron a hablar, surgiendo de esa charla una amistad cercana y luego una relación artística que los llevó al estudio de grabación.

J Balvin y Ed Sheeran se conocieron por casualidad cuando los dos entrenaban en el mismo gimnasio. (Cortesía Universal Music)

“Todo lo bueno toma su tiempo. Hace seis meses estaba en el gym y dije este man se parece a Ed Sheeran. Pues así lo fue, era él. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra y creando una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta de cómo ser padre, jeje. En Nueva York, quedamos de vernos un día en el estudio y bueno ya después verán. Pero las primeras dos canciones que montamos, Sigue y Forever my Love, ya salieron”, comentó Balvin, en declaraciones distribuidas por la disquera.

“Yo quería que él (Sheeran) estuviera en un tema en el mundo del reguetón y él me invitó a su mundo. Fue brutal escucharlo en español y esperamos que pues, disfruten tanto como nosotros”, agregó el colombiano.

Por su parte, Sheeran recordó así el inesperado encuentro con el artista urbano.

“Conocí a J en un gimnasio en Nueva York, el año pasado, éramos solo él y yo muy temprano en la mañana. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando y luego tomando el té de la tarde. Luego simplemente pasamos a ser compañeros que charlaban sin parar. Estuve en Nueva York en Navidad para presentaciones y decidimos compartir un día en el estudio que condujo a mucho más”, dijo Sheeran.

“Las dos primeras canciones que escribimos fueron Sigue y Forever my Love, y absolutamente me encantaron. Quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo. Espero que les guste tanto como a mí y estén atentos a todo lo que está por venir”, agregó Sheeran.

Sigue es la propuesta urbana al estilo del reguetón, mientras que Forever my Love es una balada cargada de amor. Las piezas llevan a los artistas a cruzar géneros y a diversificarse.

