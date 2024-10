Carlos Rivera: ‘En Costa Rica tienen mucho amor para dar, nos hacen sentir especiales’

Cuando Carlos Rivera se sentó a planear los conciertos de su XX Tour 2024, una de sus giras más especiales hasta ahora, tenía algo muy claro: Costa Rica tenía que estar presente.

El intérprete mexicano tiene una conexión muy especial con los costarricenses y quería que su público tico fuera uno de los únicos seis países que presenciará su nueva y corta gira, con la que celebra dos décadas de trayectoria. De hecho, Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que cantará, pues la lista se reduce a Chile, Argentina, México, Estados Unidos y España.

“Elegimos solamente los seis países más importantes entre los territorios que más han apoyado mi música durante estos 20 años y donde más gente me sigue, y Costa Rica no podía quedar por fuera. Fue el único de Centroamérica que elegí y me hace muy feliz. Va a ser el segundo país que nos vea y de verdad estoy agradecido por el cariño que Costa Rica le ha dado mi música y por eso es que queríamos regresar ese amor y cariño llevando este concierto al Estadio Nacional”, afirma.

La última vez que Carlos Rivera se presentó en concierto en Costa Rica fue en abril del 2023.

Si bien para el intérprete de Te esperaba y Recuérdame todos sus fans son importantes, el público tico tiene algo que lo diferencia de todos los demás y aunque no sabe cómo describirlo a la perfección, el artista comenta que en territorio costarricense se siente acogido.

Precisamente por esa esencia tica al cantante mexicano no le costó incluir a Costa Rica dentro de su selecta lista de países por visitar.

“Tienen mucho amor para dar, tienen mucho para darnos a todos los artistas, de verdad nos hacen sentir como en casa, nos hacen sentir que somos especiales para ustedes y por eso yo creo que no soy el único artista que cada vez que va a San José se muere de amor por ustedes y por eso fue muy fácil incluirlos en el tour. Sabíamos que tenían que estar y cuando nos planteamos a dónde íbamos a ir fue como inmediato que dijimos Costa Rica”, confiesa.

El espectáculo está previsto para el sábado 23 de noviembre e incluirá un repaso por toda la carrera que ha tenido el intérprete desde que salió de La Academia, programa de canto en el que se dio a conocer.

LEA MÁS: Carlos Rivera en Costa Rica: Hay nuevas entradas para su concierto

Según adelantó Rivera en entrevista con La Nación, este es un concierto extenso por lo que sus fanáticos deben ir preparados, pues a él le gusta que “la gente desquite lo que paga”, por ello este show va a ser como una fiesta en la que al mejor estilo de Vicente Fernández, él asegura que “mientras el público no me deje de aplaudir, yo no les voy a dejar de cantar”.

“Es un show que apuesta un poco más por la nostalgia de todos los seguidores que han estado conmigo desde el día uno y para los que me han ido descubriendo. Es una fiesta enorme, traigo un mariachi para celebrar como se debe y pues me ilusiona mucho, de verdad. Además, es un concierto en el que el formato tiene una pasarela, por lo tanto, la gente me puede ver mucho más cerca, independientemente de donde se sienten”, agrega.

Carlos Rivera solamente llevará su nueva gira 'XX Tour 2024' a seis países, incluido Costa Rica. (Instagram)

La última vez que Carlos Rivera se presentó en Costa Rica fue el sábado 15 de abril del 2023, en el Estadio Nacional. En aquella ocasión dio un espectáculo con una puesta en escena diferente para el cual se vendieron todas las localidades disponibles.

Para este regreso a suelo tico, el cantante espera sorprender al público con su nueva canción Calavera, que justamente estrenó este mes de octubre y que habla “del encuentro que todos algún día tendremos con la muerte”, que aunque suene “para algunos terrible, los mexicanos vemos a la muerte de una manera distinta”. Es decir, este es un homenaje a su cultura.

“Lo único que puede vencer a la vida es la muerte y yo creo que si se ve desde un lado donde la muerte es belleza, donde la muerte es paz, donde la muerte es un mundo; para los que somos creyentes, incluso la muerte es el encuentro con Dios. Entonces imagínate la muerte no debería ser tan mala como pensamos. Vamos a pasar más tiempo en el otro mundo que en este. Entonces esta canción es una reflexión a decir: ‘hay que vivir intensamente’”, detalla.

LEA MÁS: Carlos Rivera: ‘Costa Rica es de los países donde más me quieren’

Carlos Rivera espera poder cantar con los costarricenses ese tema y rendir tributo a su cultura, donde se celebra por todo lo alto el Día de Muertos.

El show del cantante mexicano está previsto para el sábado 23 de noviembre a las 7 p. m., en el Estadio Nacional y aún hay entradas disponibles a través del sitio web www.eticket.cr.

Spotlight, la nueva sección de nacion.com, tiene toda la información veraz y confirmada sobre los conciertos en Costa Rica. Síganos en Instagram y TikTok.