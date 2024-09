Ñoko: El artista que cuestiona la relación del ser humano con la naturaleza

Con tan solo 20 años, Ñoko es un artista emergente que, a través de su obra, busca generar conciencia y provocar reflexión sobre las dinámicas de poder y explotación que marcan nuestra interacción con el entorno natural y los seres que lo habitan.

Como artista contemporáneo, Ñoko utiliza su talento para desafiar y expandir las conversaciones sobre la justicia ambiental y la constante búsqueda de la estética en la flora y la fauna, abordando temas que perturban el bienestar animal. A través de la representación de escenas de maltrato y explotación, Ñoko sensibiliza al público sobre la importancia de tratar a los animales con compasión y dignidad, promoviendo una ética de cuidado y respeto hacia todas las formas de vida.

Empleando una combinación de técnicas tradicionales y contemporáneas, Ñoko trabaja con acrílico y a menudo incorpora elementos de collage y texturas naturales en sus lienzos. Su estilo distintivo se caracteriza por el uso de colores vibrantes y contrastes fuertes, resaltando la dualidad entre belleza y destrucción, vida y muerte.

“A veces es difícil ver la crueldad porque está disfrazada de belleza y normalidad. Quiero reflexionar sobre cosas que he visto y en las que he participado, porque las consideraba normales, y darme cuenta de que detrás de la ternura y lo ‘exótico’ hay un ser que sufre a causa nuestra. Al principio, las cosas no se ven, pero cuando uno comienza a reflexionar, se da cuenta de lo que realmente está pasando”, comenta Ñoko.