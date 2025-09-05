Revista Perfil

Corazón y mente: un solo pulso

El vínculo entre el cerebro y el corazón no es solo emocional: el estrés, la ansiedad o incluso la alegría pueden desencadenar —o prevenir— enfermedades cardíacas reales. Cuidar uno es cuidar al otro.

Por Shirley Ugalde

La salud mental y la salud cardiovascular ya no se tratan por separado. Cada vez más investigaciones confirman que lo que sentimos afecta directamente a cómo late nuestro corazón. El estrés, el duelo, la ansiedad o incluso emociones intensamente positivas pueden alterar ritmos cardíacos, presión arterial y hasta detonar eventos graves como infartos o disecciones arteriales.








Saludcorazóncerebroestrés
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

