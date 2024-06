Niña de 5 años llega sola a su escuela en Gales vestida de princesa y dice: ‘Mami no puede despertar’

Poppy Davies, una niña de solo 5 años supo exactamente qué hacer cuando notó que su madre, Leisha, no respondía. Vestida con un disfraz de princesa y botas de lluvia caminó hasta su escuela y le dijo a su profesora: “Mamá está en el suelo y no puedo despertarla”.

Leisha Davies había quedado inconsciente en su dormitorio tras desmayarse la noche anterior. Poppy pasó la noche junto a su madre antes de buscar ayuda en la Escuela Primaria Pontllanfraith, cercana a su hogar en Gales.

Unas semanas antes, Leisha se había sometido a una cirugía intestinal. Desde su regreso al trabajo comenzó a sentirse mal presentando hinchazón en las piernas y el rostro. Gracias a la acción de su hija, los médicos descubrieron que Leisha sufría un choque séptico.

Leisha, especialista en salud mental, recordó que lo último que vio antes de desmayarse fue a Poppy con su disfraz. “Mi hija estuvo conmigo toda la noche sin saber qué hacer. Por la mañana, se puso su vestido de princesa, botas y corona, y fue a la escuela. Al llegar, le dijo a la profesora: ‘Mamá está en el suelo y no puedo despertarla’”, narró Leisha al medio Wales Online.

Dos profesores acudieron a la casa y encontraron a Leisha en el suelo. Llamaron a una ambulancia, ayudaron a Poppy a ponerse el uniforme y la llevaron a la escuela mientras los paramédicos atendían a su mamá. Una ambulancia aérea llegó al lugar, pero la madre necesitaba equipos que no cabían en la aeronave.

Fue trasladada al Hospital Universitario Grange en Cwmbran, donde los médicos confirmaron que estaba en choque séptico y solo funcionaba el 15% de un pulmón. Ella fue inducida a un coma y necesitó tratamiento ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), siendo transferida a la Enfermaria Bristol Royal.

La madre explicó que no recuerda nada, salvo sueños vívidos y aterradores. “Mi madre y mi esposo hablaban conmigo, creando una realidad alternativa en mi mente. Al despertar tres semanas después, no podía moverme y tenía una traqueostomía, por lo que no podía hablar. Mi madre acariciaba mi cabello y me dijo: ‘¿Estás bien?’ Asentí y supieron que había vuelto. Durante tres semanas nadie sabía si tenía daño cerebral”, relató.

Una niña de 5 años en Gales alerta a sus profesores sobre su madre inconsciente, salvándola de un choque séptico. (Leisha Davies)

Leisha considera que Poppy le salvó la vida. “Estoy increíblemente orgullosa de ella. No la había visto en un mes, pero cuando vino a verme, me quebré completamente. Parecía tan adulta y sentí que había perdido muchas cosas, pero estaba agradecida por estar aquí, por mi hija y por mi madre”, expresó. “Siempre le digo a Poppy: ‘Eres mi heroína, salvaste la vida de mamá’. A ella le gusta cuando lo digo y las enfermeras incluso le compraron una capa adorable. El equipo del hospital fue fenomenal”, agradeció.

Agregó: “Nunca pensé que la sepsis fuera tan grave, pensaba que era solo una infección, pero el choque séptico es una amenaza para la vida y muchas personas no se recuperan”.

¿Qué es un choque séptico?

La septicemia o sepsis es una infección que provoca inflamación en los tejidos del cuerpo y puede llevar a la muerte. Se clasifica en tres etapas: sepsis, sepsis grave y choque séptico. Los síntomas incluyen fiebre y aumento de la frecuencia cardíaca, que pueden evolucionar a dificultad respiratoria, cambios bruscos en el estado mental o dolor abdominal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.