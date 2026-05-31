Revista Dominical

Vilma Ibarra: ‘Todavía nos falta tocar el fondo’

‘Hablando Claro’ llega a su fin. ¿Qué sigue ahora para Vilma Ibarra? Conversamos con la reconocida periodista.

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Por Fernando Chaves Espinach
Vilma Ibarra, Hablando Claro
Vilma Ibarra en su casa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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