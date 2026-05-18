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Vilma Ibarra, conductora de ‘Hablando claro’, dice adiós tan contundente como siempre: ‘Muchos colegas han descafeinado el periodismo independiente’

La experimentada periodista, quien ejerce desde hace 43 años, habló en exclusiva con ‘La Nación’ tras despedirse de su célebre programa ‘Hablando claro’

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Por Juan Pablo Sanabria
Vilma Ibarra creó 'Hablando Claro' hace 19 años. (Garrett Britton)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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