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Vilma Ibarra pone fin a ‘Hablando claro’ tras 19 años: ‘Ha sido una decisión muy difícil’

La destacada periodista dio la sorpresiva noticia al aire este 18 de mayo

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Por Juan Pablo Sanabria
Vilma Ibarra lidera el programa 'Hablando claro' desde hace 19 años. (Garrett Britton)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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