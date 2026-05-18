Vilma Ibarra pone fin a ‘Hablando claro’ tras 19 años: ‘Ha sido una decisión muy difícil’

La reconocida periodista Vilma Ibarra anunció en vivo este 18 de mayo que le pone fin a su icónico programa Hablando Claro, que se transmite de lunes a viernes por la emisora Columbia.

Ibarra, quien ya está jubilada desde hace varios años, aseguró que este 5 de junio será su adiós definitivo del programa que estuvo al aire durante 19 años. Con calma y sonriente, dijo que buscará abrir la franja de opinión de las 8 a. m. a nuevas voces.

Según afirmó, se tomará un tiempo de vacaciones y pensará con calma que será de su futuro.

“Voy a darme unas vacaciones. No es una huida, pero creo que poner un poquito de distancia entre Curridabat-Zapote y mi esfuerzo de Hablando claro es importante. Entonces, me voy a ir unas semanitas a guarecer donde unas amigas. Luego, pensaré qué quiero hacer; pero todavía no lo he decidido”, expresó.

“Créanme que ha sido una decisión muy difícil. Yo le decía a Milton (Rosales) ‘¿Será que uno asume su circunstancia laboral en un momento determinado como su zona de confort?’. Yo no sé si esta es mi zona de confort, pero sí sé que es mi horma, mi zapato; entonces es muy difícil”, añadió.

Vilma recordó que hace 10 años dio una entrevista en la que declaró que esperaba tener la sabiduría para retirarse cuando fuera el momento adecuado. Y ahora, confía en que esta dura decisión sea la correcta.

La comunicadora explicó que, para llegar a la conclusión de que debía dar un paso al costado, pasó por todo un proceso de introspección en el que preponderó su bienestar personal y el de su familia.

“Me lo debo a mí misma. Se lo debo a mi papá, que quiere que descanse y creo que le genera una gran tranquilidad. Se lo debo a mis hijos y me lo debo a mí”, detalló.

También aclaró que su salud está en excelentes condiciones y que, más bien, al ser una persona muy activa, desea aprovechar la plenitud de la que hoy goza.