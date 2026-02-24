Vilma Ibarra se pronuncia sobre el sorpresivo retiro de icónica figura de Columbia

Vilma Ibarra es una de las grandes figuras que le queda a Radio Columbia.

No precisa cuándo exactamente lo conoció, pero sabe que fue hace décadas en Columbia. Ahora, con cariño y respeto, a Vilma Ibarra le toca decir adiós a una de las grandes figuras de la emisora, quien se retira de los micrófonos.

El retiro del destacado locutor Mario Méndez la tomó por sorpresa. De hecho, al ser contactada por este medio, Ibarra confesó que no sabía que Méndez había anunciado, el domingo pasado, que ponía fin a su trayectoria.

Por eso, pidió unos minutos para masticar la noticia, parar lo que estaba haciendo y “más en frío”, dedicar un breve pero sentido mensaje al ícono de la radio, con quien compartió tantas experiencias.

“De Mario aprendimos rigor, sobriedad y generosidad. Generosidad para enseñar y empatía para liderar en equipo. Mario es un ser humano que creció, junto con su proyección radiofónica, su don de gente y su amor hacia los suyos" expresó Vilma.

“Es hora de que disfrute aún más los frutos de su buena cosecha. Hasta siempre, compañero”, concluyó.

Además, fuera del escrito que preparó, la comunicadora destacó que Mario fue una escuela para ella y otros tantos que pasaron por las filas de Grupo Columbia. Según Vilma, él tuvo dos pasiones: “la radio y su familia”, representando esa figura de “poder suave”, que marcó a muchos.

El adiós de Mario Méndez, de Columbia

'¿Qué estás tomando, Mario?... -Cafecito Rey', fue el icónico diálogo que marcó a Mario Méndez, locutor de Columbia. (Luis Navarro)

Méndez, quien acumula casi seis décadas de trayectoria, llevaba años fuera de la planilla de Columbia. No obstante, su vocación lo hizo seguir narrando por 13 años más, hasta que en el clásico entre Saprissa y la Liga anunció que finalmente daba un paso al costado.

“Son 56 años de carrera, 40 de ellos solo aquí en Columbia. Tras 13 años de haberme jubilado, don Rolando Alfaro tuvo la deferencia de permitirme seguir en Columbia, pero a esta edad ya es hora de cambiar el rumbo, de retirarme”, dijo sorpresivamente.

Méndez comentó que es hora de dedicarse un poco más a sí mismo, a su esposa y a sus hijos. Su último día en las transmisiones de la radio, a la que dedicó tantas décadas, será este 12 de marzo.

“Columbia es mi segunda casa y ustedes mi segunda familia. De todo corazón les agradezco sus palabras tan lindas, su apoyo y confianza, y a los miles de oyentes de todo el país que siempre me han respaldado también. Para todos, muchas gracias”, resaltó Méndez, quien agradeció a Eduardo Baldares, director de Deportes, y a Claudio Ciccia, director de Estrategia y Contenidos Deportivos, por las palabras que le dedicaron minutos antes de que comenzara el partido entre morados y manudos.