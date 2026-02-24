Puro Deporte

Se apaga una voz legendaria del deporte: figurón de Radio Columbia se despide de los oyentes

Llegó a la emisora en 1983 y decidió que es el momento de decir adiós

Por Milton Montenegro

Una de las voces más conocidas de Radio Columbia dice adiós. Le llegó el momento de dar un paso al costado, de despedirse de sus compañeros, pero, sobre todo, de los oyentes, a quienes profesa un enorme respeto, cariño y, especialmente, agradecimiento.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

