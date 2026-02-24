Se apaga una voz legendaria del deporte: figurón de Radio Columbia se despide de los oyentes

Una de las voces más conocidas de Radio Columbia dice adiós. Le llegó el momento de dar un paso al costado, de despedirse de sus compañeros, pero, sobre todo, de los oyentes, a quienes profesa un enorme respeto, cariño y, especialmente, agradecimiento.

Como él mismo expresó: “Es el instante de tomar un poco de descanso y las cosas con más calma”.

Mario Méndez Castro, locutor y productor radiofónico, voz comercial de las transmisiones deportivas de Radio Columbia, anunció que no continuará en sus labores: se retira de la radio.

“Son 56 años de carrera, 40 de ellos solo aquí en Columbia. Tras 13 años de haberme jubilado, don Rolando Alfaro tuvo la deferencia de permitirme seguir en Columbia, pero a esta edad ya es hora de cambiar el rumbo, de retirarme”, dijo Mario Méndez el domingo pasado, durante la transmisión del clásico entre Saprissa y Alajuelense.

Méndez comentó que es hora de dedicarse un poco más a sí mismo, a su esposa y a sus hijos.

“Siempre, siempre los llevaré conmigo, como yo lo escribo. Columbia es mi segunda casa y ustedes mi segunda familia. De todo corazón les agradezco sus palabras tan lindas, su apoyo y confianza, y a los miles de oyentes de todo el país que siempre me han respaldado también. Para todos, muchas gracias”, resaltó Méndez, quien agradeció a Eduardo Baldares, director de Deportes, y a Claudio Ciccia, director de Estrategia y Contenidos Deportivos, por las palabras que le dedicaron minutos antes de que comenzara el partido entre morados y manudos.

“El 12 de marzo próximo, primero Dios, será mi último día en esta querida y amadísima empresa. Partiré a otros rumbos a tomar un poco de descanso y las cosas con más calma. Gracias, don Eduardo; gracias, don Claudio; gracias a todos los compañeros. Peco al decir nombres, pero ya a cada uno le haré llegar mi mensaje. Muchísimas gracias de todo corazón. Y sí, este es mi último clásico. Un abrazo, los quiero”, destacó Mario Méndez, quien no recordó en cuántos clásicos ha estado presente, pero señaló que, desde 1984, ha participado con la radio en el partido más importante del fútbol nacional.

Mario Méndez trabajó durante 40 años en Radio Columbia y el próximo 12 de marzo le dice adiós a su gran pasión: la radio. (Luis Navarro)

En una entrevista que le concedió a La Nación hace ocho años, Méndez comentó que Javier Rojas (q. d. D. g.) lo invitó a participar en la cobertura de la Vuelta Ciclística de 1983 con Radio Columbia. En ese momento, Méndez trabajaba en Radio Monumental y le pidió permiso a su directora, Nora Ruiz González, quien se lo concedió y le dijo: “Te vas a ir con ellos”.

“No, doña Nora, cómo se le ocurre”, le contestó Mario. Unos meses más tarde pasó a Columbia de forma definitiva, donde permaneció 40 años como narrador comercial y director de programación.

Su voz potente no solo suena: retumba. Cada vez que Mario respondía a la pregunta de uno de los periodistas —“¿Qué estás tomando?”—, contestaba con su sello inconfundible: “Cafecito Rrrrrrrrrey”. En sus años en Radio Columbia se convirtió en maestro de muchos, quizá de cientos, al aconsejar sobre entonación, fuerza en la voz y dicción, entre los miles de consejos que brindó.