La ‘Mundialista’ podría decir adiós: peligran las transmisiones deportivas de histórica radio

Presente en los Mundiales de Fútbol desde México 1970, la emisora no participó en subasta de frecuencias de radio

Por Milton Montenegro

Conocida por muchos como la radio número uno en deportes, la “Mundialista”, como se presenta en su página web debido a la cobertura de los Mundiales de Fútbol desde México 1970, podría decirle adiós a las transmisiones deportivas.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

