La ‘Mundialista’ podría decir adiós: peligran las transmisiones deportivas de histórica radio

Conocida por muchos como la radio número uno en deportes, la “Mundialista”, como se presenta en su página web debido a la cobertura de los Mundiales de Fútbol desde México 1970, podría decirle adiós a las transmisiones deportivas.

Grandes íconos del periodismo costarricense, entre ellos Javier Rojas González, José Luis “Rápido” Ortiz, Leonel Jiménez y Mario McGregor—considerado durante muchos años como el mejor narrador del país—destacaron con sus voces en los eventos deportivos de la radio.

Javier Rojas, quien falleció hace siete años, laboró 52 años en Radio Columbia, emisora que confirmó este lunes que no presentó ofertas en la subasta de frecuencias de radio y televisión en señal libre y abierta que impulsa el Gobierno mediante el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

“En Cadena de Emisoras Columbia hacemos radio útil desde 1947. Esa tonada que sonó en la presentación, que es el sello de esta casa, es también para muchas generaciones un sello de reconocimiento. El viernes pasado, a la medianoche, se cerró la recepción de ofertas para la subasta del espectro radioeléctrico (...). Este es un proceso que tiene muchos pasos; técnica y políticamente es muy complejo. Pero lo cierto es que la mayoría de las empresas de radioemisión no van a participar: es exorbitantemente elevado y no pudimos presentar oferta”, indicó Vilma Ibarra, directora del programa Hablando Claro.

La ausencia de Columbia se suma a la de otras agrupaciones como Cadena Radial Costarricense (CRC), Grupo Musical y Radio Sinfonola, además de radios evangélicas.

La Nación intentó conversar con Claudio Ciccia, director de Estrategia y Contenidos Deportivos de Radio Columbia, así como con Eduardo Baldares, director de Deportes de la emisora, para conocer el futuro inmediato de las transmisiones deportivas, pero no contestaron las llamadas.

Eduardo Baldares es el director de deportes de Radio Columbia. ( Instagram Eduardo Baldares. /Instagram Eduardo Baldares.)

Columbia, fundada en 1947 y una de las casas radiales más tradicionales del país, quedó fuera del proceso de la subasta de frecuencias debido al costo elevado para participar.

Las tarifas fijadas para esta subasta oscilan entre $386.000 por una frecuencia FM nacional digital y $1,6 millones por un canal de televisión, costos que varios concesionarios han considerado inaccesibles.

“El viernes pasado a la medianoche se cerró la recepción de ofertas para la subasta del espectro radioeléctrico… y nuestra Cadena de Emisoras Columbia no participó. Estoy hablando de esta emisora, de la 98.7, de nuestra hermana Columbia Estéreo, de Radio 2 y de Amplify”, explicó Vilma Ibarra.

La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), que agrupa a la mayor parte de radiodifusores del país, confirmó este lunes que ninguna de sus 58 emisoras afiliadas participó en la subasta para adjudicar frecuencias de radio y televisión.