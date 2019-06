Pero pronto saldría de dudas: no solo fue nominada, sino que se alzó con el premio. “Viera, vino toda esa gente de la producción, nos llevaron a un hotel lindísimo, el Spring Resort, en La Fortuna... no sabe la belleza de lugar, me atendieron como una reina, que masajes, que esto y lo otro... uy no, pero de veras que uno está en lo que tiene que estar, me daban vestuario, me peinaban y maquillaban para las entrevistas, ¡tacones y todo! Muy bonito todo y muy agradecida pero lo mío no es todo ese glamour”, dice doña Dixiana, a todas luces muy feliz con el reconocimiento.