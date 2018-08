“Soy entrenadora nivel 1 nacional, nunca he sacado otros títulos porque me he dedicado a entrenar a mis hijas, pero trato de actualizarme siempre. A veces la gente dice que a mí me ayudan, pero las planificaciones y los planes de entrenamiento los hago yo sola para mis hijas y el grupo de atletas que tengo en Puriscal y con los cuales ellas me ayudan ”, mencionó Mena.