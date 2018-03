“Mi papá me compró en el 2005 una QR 99 de 50 cc y un día antes de ir a la escuela me puse a andar en moto y se me ocurrió saltar una piscina de lado lado, la cual no tenía agua. No era muy grande, pero como era de esperar no pude completar el salto y caí con todo y la moto en la piscina y me reventé la barbilla, por lo que mi padre se asustó mucho y me quitó la moto”, afirmó Saborío.