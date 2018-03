“ Siempre que compito me concentró en las voces de mi instructor y las personas que me rodean a pesar del oleaje. Sin embargo, cuando se mete agua en mis oídos tengo problemas, porque no escucho y como tampoco puedo ver por dónde voy, debo reaccionar rápido, moviendo la cabeza para que salga el agua y poder escuchar de nuevo”, aseguró Martínez.