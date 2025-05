Rodolfo Villalobos: ‘La Primera División debería tener 10 equipos, la economía no da para 12’

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, considera que la economía del fútbol tico no es suficiente para mantener a 12 equipos en la Primera División. Desde su punto de vista, es necesario bajar el cupo a 10 clubes para potenciar la competitividad y garantizar la sostenibilidad financiera de los equipos.

En una entrevista exclusiva con Revista Dominical, Villalobos, que actualmente es miembro del consejo directivo de la FIFA, afirmó que también debe reducirse el cupo de la Segunda División de 18 a 14 clubes. Además, recordó una propuesta suya: que el penúltimo lugar de la Primera División vaya a un repechaje con el subcampeón de la Liga de Ascenso.

A continuación le ofrecemos tanto la entrevista completa en formato videopódcast, como el extracto de la conversación en la que Villalobos se refirió a la economía el fútbol, incluyendo la ocasión en que un club le dijo que tenía un déficit de ¢8 millones al mes. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

— ¿Costa Rica está creciendo en términos de fútbol? ¿O estamos estancados? ¿Cuál sería el diagnóstico?

— Hay que hacer reformas importantes. Hasta el último día en que salí de la Federación dije abiertamente que el fútbol de Costa Rica tenía que tener 10 equipos en Primera División (no los 12 que tiene actualmente), 14 en la Segunda División y ojalá 20, 22 o 25 en Linafa, para que esas gradas fueran más fáciles, tanto para arriba como para abajo.

“También hablé de hacer un repechaje del noveno (penúltimo de Primera División) con el subcampeón de la Liga de Ascenso. Eso te permite que todo el torneo sea altamente competitivo. Bajo mi criterio, la economía del fútbol no da para 12 equipos, ni para 18 en la Liga de Ascenso.

“Ese proyecto lo planteé en el 2019; se tomó un acuerdo de la Unafut de que en 3 años íbamos a bajar a 10 equipos. Todos firmaron y era acuerdo unánime. Dijimos que para poder deshacerlo tenía que ser unánime también: y lograron la unanimidad para deshacerlo.

“Es muy difícil, yo entiendo a los presidentes. Quizás yo sentado en una silla de un presidente de un club pequeño, es más difícil, hay que entenderlos. Porque se preguntan ‘bueno, van a bajar tres, ¿y si soy yo?’. Había temor.

“El fútbol de Costa Rica, creo yo, que no tiene la estabilidad económica que se necesita.

“En el 2015 nosotros comenzamos con temas muy light: que (los clubes) tuvieran periodista, que tuvieran un contador, la infraestructura, la estructura administrativa, ligas menores... Hoy, si yo volviera al 2016, con la experiencia que tuve en estos 8 años, yo comenzaría con la parte financiera".

El expresidente de la Fedefútbol habló en exclusiva con ‘Revista Dominical' y recordó la ocasión en que un club le pidió ayuda porque tenía un déficit de ¢8 millones al mes. (José Cordero/José Cordero)

— ¿Es necesario hacer a los clubes sostenibles? ¿No lo son?

— La parte financiera es la más importante de la estructura deportiva, porque dependiendo de eso podés manejar bien las ligas menores, la estructura administrativa, una planilla competitiva con base en tus ingresos... A partir de ahí se puede crear una estructura.

“Lo digo hoy: lastimosamente, en el 2015, la decisión que pensábamos era la correcta, era que la parte financiera quedara de última. Hoy el Comité Ejecutivo ya llegó a esa parte, y ahí es donde se han topado con todas estas situaciones.

“La situación financiera del fútbol de Costa Rica no es la que uno quisiera: el fútbol de Costa Rica no es rentable. Hay uno o dos equipos que en este momento están con una solvencia económica que todos conocemos, pero los demás, todos, y lo sé porque hablo con los presidentes, porque los conocí 8 años, porque estuve con ellos y porque vi, siempre viven en problemas económicos.

“No hemos llegado a que se tome conciencia de gastar lo que se tiene.

“En el 2004, cuando asumí en Santos, a mí me dijeron ‘tome el equipo, este es el presupuesto’. Yo tenía que sostenerlo con eso. Tuve que bajar salarios, decirle al jugador ‘este es su contrato por dos años, ¿lo quiere?’. Me decían ‘no, yo no voy a aceptar menos’. Bueno, entonces puede irse, pero yo esos dos años dormí tranquilo, sabía que teníamos la plata para pagar planillas.

“Hay un equipo, no le voy a decir el nombre, que me llaman y me dicen ‘tengo un hueco de ¢8 millones‘. Eso fue como en 2016 o 2017. Yo les dije ‘pero ¢8 millones no es nada, ¢8 millones usted los maneja’. Y me dicen ‘no, son ¢8 millones por mes, ayúdeme con un patrocinador‘.

“Yo no le busco patrocinadores a los clubes, esa no es mi función. Yo le dije ‘mirá, no, está difícil, tenés que recortar’. Dos semanas después, ¡dos semanas después! Vi una conferencia de prensa de ese club presentando tres jugadores de nombre, caros. Claro, el hueco ya no iba a ser de ¢8 millones sino de ¢11 millones.

“Tenemos que hacer conciencia. Hay que pagar la Seguridad Social, los impuestos, hay que reportar los salarios como corresponde. Las planillas adicionales son las que llevan a la quiebra y a la desaparición de los equipos".

“Me llamaron de un equipo porque tenían un hueco de ¢8 millones por mes" — Rodolfo Villalobos

