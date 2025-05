Rodolfo Villalobos explica por qué no se pronunció en caso de Alajuelense sobre Mundial de Clubes

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, explicó en entrevista exclusiva con Revista Dominical los motivos por los cuales decidió no pronunciarse respecto al caso de la Liga Deportiva Alajuelense contra el León ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por multipropiedad, en el marco del Mundial de Clubes.

Villalobos, quien fungió como máximo dirigente del fútbol tico hasta 2023, y actualmente es miembro del consejo directivo de la FIFA, consideró que era completamente innecesario su pronunciamiento sobre este caso, ya que no es abogado y no hubiera tenido argumentos legales para opinar.

Sin embargo, el exjerarca de la Fedefútbol defendió que no es inadecuado que el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, se haya manifestado a favor de la asistencia del León al Mundial de Clubes. “Tiene argumentos”, justificó Villalobos.

A continuación le ofrecemos tanto la entrevista completa en formato videopódcast, como el extracto de la conversación en la que Villalobos se refirió a Alajuelense y el Mundial de Clubes. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

La entrevista del domingo: Rodolfo Villalobos asegura que el fútbol tico no es rentable

— Sobre la demanda de Alajuelense ante el TAS, usted se mantuvo al margen. Contrario a usted, don Víctor Montagliani, presidente de Concacaf, sí se pronunció a favor de León. ¿Qué opina al respecto?

— No pasa nada. Yo todavía, sinceramente, no entiendo cuál fue el enojo contra el presidente, no lo entiendo.

“Si usted revisa la entrevista, él primero habla del respeto hacia la decisión del TAS. Después él, desde su punto de vista, como presidente de la Concacaf, respaldando al equipo que ganó en la cancha, que fue campeón de Concacaf, él dice ‘debería ser el León’.

“Pero yo le voy a decir una cosa, así como estaba la Liga Deportiva Alajuelense, pudieron haber peleado otros equipos, de la MLS inclusive. Entonces, posiblemente si hubiera habido una denuncia ante el TAS del Philadelphia Union, por ejemplo, Víctor Montaliani va a salir a decir que (tiene que ir) el León, porque fue el equipo que se lo ganó en la cancha, fue el equipo campeón de la Concacaf.

“Claramente hay un respeto a las instancias. El criterio de Montagliani no era vinculante, ni el del presidente Gianni Infantino”.

Rodolfo Villalobos considera que el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, tenía derecho a pronunciarse a favor del León. (José Cordero/José Cordero)

— ¿Y por qué usted prefirió no pronunciarse?

— Porque yo lo veía absolutamente innecesario. Ir a decir ‘no, es que ahí debe estar Alajuelense’. ¿Por qué? ¿Qué podíamos ganar? ¿Qué podía defenderse?

“Lo que pasa es que hay unas ganas de levantar roncha. Le voy a decir algo: mi comunicación con Joseph Joseph, con el cual tengo una gran amistad; Lanzo Luconi fue tesorero en el Comité Ejecutivo mío entre 2015 y 2019, es mi amigo; y León Weinstok, que entrenábamos juntos por las mañanas. Con ellos conversé desde el día uno. Hablamos de todo y nos mantuvimos en contacto.

“¿Qué necesitaba la Liga? ¿Alguien que saliera a pegar gritos sin ningún argumento legal? ¿O alguien con quien tuvieran una comunicación directa, fluida, donde pudieran estar más al tanto de lo que está pasando? Si usted lo revisa, a mí ni el presidente ni la Junta Directiva de la Liga me reclaman. Me reclaman algunos liguistas porque crearon una nota de que yo no estaba defendiendo al país.

“Yo no estoy en desacuerdo con que Montagliani haya hablado. Él es el presidente de Concacaf y tiene argumentos. ¿Cuál argumento? Que León fue el equipo que fue campeón de forma correcta en la Concacaf. Pero también él dice ‘va a decidirlo el TAS’, y al final fue lo que pasó“.

Durante la entrevista, Villalobos consideró que su no intervención en el caso ante el TAS “calentó más al fanático liguista”, por lo que llegó a recibir amenazas por redes sociales.

El directivo de FIFA lamentó que un sector de la afición manuda tenga un resentimiento contra él. Incluso, el exjerarca del balompié nacional aseguró que una vez lo intentaron agredir en el estadio Alejandro Morera Soto, de Alajuela, y un directivo manudo tuvo que intervenir.

