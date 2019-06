“Hay tantas cosas que le hacen a uno engordarse, a mí me dejan sola en un lugar y estoy ansiosa y me puedo comer todo lo que encuentre y llegó el momento en el que no podía comprar nada que fuera dulce. Pero también tengo una hija de 16 años y ¿cómo le decía yo a ella que no había galletas porque la mamá no puede controlarse y se va a comer todos los paquetes?”, detalla.