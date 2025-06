PLP evaluó abrir un fideicomiso con donantes anónimos en campaña: exdirectivos lo confirman

Tres exmiembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Liberal Progresista (PLP) confirmaron a Revista Dominical que, a principios del año 2022, un mes antes de las elecciones presidenciales, existió una propuesta de abrir un fideicomiso privado, de manera que un grupo de empresarios pudieran donar dinero a la campaña pero mantener su nombre en el anonimato, pese a que el Código Electoral lo prohíbe.

RD confirmó esta información con Eduardo Brenes, ex secretario general; Laura Álvarez, extesorera, y Diana Chinchilla, exvocal del CEN. Los tres afirmaron que estuvieron presentes en la reunión donde se les planteó la propuesta, pese a que el Código Electoral prohíbe que los partidos reciban dinero de fuentes anónimas y establece que todos los fondos deben ingresar a una sola cuenta bancaria a nombre de la agrupación política.

Álvarez declaró a esta revista que su rol, como tesorera, era velar por el orden y la transparencia en las cuentas del PLP. En esta labor trabajó junto al entonces secretario general, Eduardo Brenes, quien asumió un rol de “control político” del comando de campaña.

LEA MÁS: Auge y ¿caída? del Partido Liberal Progresista: Así se gestó la división que sacudió la estructura

Sin embargo, según Brenes, el acontecimiento más sobresaliente se dio el 31 de diciembre del 2021. Ese día, el presidente y candidato del PLP, Eliécer Feinzaig solicitó una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. El exsecretario aseguró que también estaba presente el jefe de campaña, Walter Niehaus.

“Nos convocan y nos dicen que hay unas personas que quieren donar a la campaña, pero no quieren aparecer, porque son empresarios que no quieren ‘darse el color’. Entonces, nos dicen que quieren hacer un fideicomiso, y que así no se sabe quiénes donan en el fideicomiso. Yo me quedé viendo a Eliécer y a Walter y les dije ‘¿ustedes están hablando en serio? ¿No están viendo lo que está pasando con Rodrigo Chaves y el fideicomiso?’“, recordó Brenes.

LEA MÁS: Cálculo político y concentración del poder desangran al PLP

En febrero del 2022, el Partido Liberal Progresista (PLP) tocó el cielo: 259.788 costarricenses votaron por su candidato, Eliécer Feinzaig, pese a ser apenas la primera elección presidencial tanto de la agrupación como del aspirante. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Tras conocer estas declaraciones de Brenes, Revista Dominical contactó con la extesorera Laura Álvarez, quien confirmó que esta propuesta existió, pero ella se posicionó en contra, ya que la ley electoral obliga a transparentar todos los recursos que entran a un partido. No puede haber un esquema de financistas anónimos.

Por su parte, en esa misma reunión, Brenes afirmó que se opondría a la propuesta, ya que no aprobaría una medida que no contara con la previa autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). También se posicionó en contra la vocal Diana Chinchilla, quien confirmó a RD que esa reunión sucedió.

“Desafortunadamente así fue. Don Eliécer manifestó que algunas personas estaban dispuestas a apoyar al partido, pero no querían que su nombre figurara. No necesariamente por malas intenciones, sin embargo, la ley es la ley. Feinzaig intentó recurrir a su autoridad y a su liderazgo, y nos dijo que por favor confiáramos en él y en el grupo de personas que estaba trayendo como donantes. Nosotros dijimos que no", puntualizó Chinchilla.

LEA MÁS: El PLP continúa desmoronándose: renunciaron sus últimos tres representantes del Concejo Municipal de San Carlos

Sin embargo, según Brenes, esta negativa provocó la molestia de Feinzaig, quien los acusó de boicotear su candidatura presidencial. “De la noche a la mañana nos sacaron a la tesorera y a mí del comando de campaña”, precisó el exsecretario.

“Eliécer no está hoy frente a la Fiscalía gracias a mí y a Laura Álvarez, que nos pusimos como mancuerna a proteger el partido. Querían separar al Comité Ejecutivo de la campaña, él creía que cuando hay campaña el candidato es el amo y señor. Pero yo le decía que no, porque quienes firmamos los papeles somos nosotros, quienes damos la cara somos nosotros, así que yo no soy un ‘pone firmas’“, sentenció Brenes.

LEA MÁS: Diputada Kattia Cambronero renuncia al PLP: ‘Hay una hiperconcentración del poder’

A su vez, Álvarez indicó que, durante la campaña, el CEN fue desplazado por el comando de campaña, por lo tanto, ella, en su labor de tesorera, no estaba dispuesta a aprobar ingresos o salidas de dinero que no conociera de previo.

“Yo exigí que me metieran al comando porque no iba a permitir que se moviera un colón sin supervisión. Yo era un mal necesario, no les quedó otra, porque les dije que yo no era una ‘pagadora de cheques’. Pero sabíamos perfectamente que se hacían chats por aparte y no nos invitaban a reuniones”, recordó.

El fideicomiso no se creó.

En la imagen, de izquierda a derecha, el exdiputado Jorge Dengo; el presidente suplente José Alberto Gatjens; el presidente, diputado y excandidato, Eliécer Feinzaig, y el ex secretario general Eduardo Brenes.

Revista Dominical solicitó una entrevista con Feinzaig desde el 30 de abril, sin embargo, su despacho declinó la solicitud. Nuevamente, el 12 de mayo se contactó directamente al diputado y se le propuso una entrevista, pero el legislador no respondió. Tampoco respondió el 22 de mayo, cuando se insistió en la propuesta.

Adicionalmente, se contactó al diputado la mañana del lunes 2 de junio y se le solicitó una llamada telefónica para obtener su versión de los acontecimientos planteados en este reportaje. Al igual que en las ocasiones anteriores, el congresista no respondió la solicitud. Por último, se intentó obtener su declaración el miércoles 4 de junio, pero Feinzaig no respondió llamadas ni mensajes.

El viernes 6 de junio a las 4:13 p. m. se llamó de nuevo al teléfono del diputado. No respondió.

LEA MÁS: Johana Obando: ‘Mi fracción me dejó en una lucha en solitario’