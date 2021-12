Personajes 2021: Zorán y Sarita, los ganadores de ‘Nace una Estrella’ que conmovieron al país

Zorán y Sarita son los gamadores de la nueva temporada de 'Nace una estrella'. Fotos: Leo Orozco Zorán y Sarita fueron favoritos desde el inicio de la temporada de 'Nace una estrella' para ganar en sus categorías. Fotos: Leo Orozco.

Tras casi dos meses de competencia demostraron ser los favoritos del público: sus voces provocaron más de una lágrima desde el escenario del estudio Marco Picado y sus presentaciones, a menudo elogiadas, fueron compartidas masivamente por redes sociales en medio de un contexto mediático de pandemia que terminó con el contagio de algunos integrantes del programa.

Zorán, de 28 años, y Sarita, de 11, fueron vencedores de una temporada inusual de Nace una estrella, que inició el día 2 de mayo con la búsqueda de nuevos talentos musicales y terminó el 31 de julio con seis finalistas (cuatro adultos y dos niños). Ambos ganadores lucharon por el primer lugar -cada uno en su categoría-, contra las complejidades propias de un concurso de canto en el contexto de una pandemia. Hoy, ambos miran con agradecimiento la oportunidad que Teletica les brindó.

“Siempre lo digo y aunque suene trillado fue un sueño hecho realidad y una escuela sin duda alguna. Entré sin saber absolutamente nada y terminé conociéndome más a mí mismo en muchos aspectos y desarrollándome como artista”, explicó Alexánder Arce, mejor conocido como Zorán, quien estuvo a punto de renunciar al concurso un día antes de que se iniciaran los ensayos. Para su buena fortuna reconsideró y hasta terminó quitándose los frenillos para que no le afectaran al cantar.

Por su parte Evelyn Gómez, la madre de Sara Barboza, recuerda que la participación de su hija en el programa significó un gran reto, empezando porque en las primeras semanas de junio Sarita fue una de las cuatro personas contagiadas de covid-19 en el programa de canto de Teletica. Además, la elocuente niña tuvo que ser muy disciplinada para mantener los estudios en medio de la locura que el concurso representaba y, según cuenta su mamá, se contaban con horas definidas para las clases y los trabajos de la escuela. Tras su recuperación, Sarita consiguió “una gala de 10″ que anunciaba su vocación como cantante y una actitud ganadora.

La noche del 31 de julio se anunciaron los resultados finales; cuando se proclamó a Sarita como la ganadora de la competencia infantil, su familia se unió en la celebración. “Usted no tiene idea la alegría, la satisfacción, la bendición que tuvimos. Estuvimos con ella como familia y ella decidió dedicarle su triunfo a su abuelita que está en el cielo”, explicó Gómez sobre el último y “mágico” día de Nace una estrella.

En el caso de Zorán, el cantante cartaginés comentó que vivió su victoria como una auténtica sorpresa. “Un gran orgullo, no me lo esperaba en lo absoluto. También sentí alivio de que terminara. Me di cuenta de que las competencias no son lo mío, sino que disfruto más estar en el escenario haciendo lo que me gusta. Me han dicho que están muy orgullosos de mí y de mi evolución y que siempre estarán ahí para apoyarme, lo cual agradezco inmensamente ya que sin el cariño y el apoyo del público el artista no sería nada”, comentó.

Agenda llena

Tras la victoria, ambos participantes se han mantenido en el ojo público y con grandes ilusiones sobre el futuro de su trabajo. Zorán espera sacar un adelanto de su primer sencillo y videoclip el 19 de diciembre: una versión muy diferente de La Llorona, el clásico de Chavela Vargas, por cuya impecable interpretación se ganó al público en Nace una estrella. Comenta que “nos irá contando” sobre nuevos proyectos, aunque va paso a paso porque, según él, “dicen por ahí que cuando se cuentan no se cumplen”.

Para él, Nace una estrella fue una oportunidad bien aprovechada, ya que gracias a su participación en el programa logró también dar su primer concierto en compañía de la Orquesta Filarmónica, el 16 y 17 de octubre, en el Melico Salazar. “¡Con solo recordarlo me dan ganas de volverlo a hacer! Le estaré siempre agradecido a don Marvin Araya (director de la Filarmónica) y al público por tan increíble oportunidad”, comentó.

Ambos ganadores van con agenda llena. En el caso de Sarita la meta ya está definida: ella quiere sacar su primer álbum y ya tiene una canción propia. Su familia, que está llena de músicos, la ha llevado a presentarse en múltiples lugares, también le están enseñando a tocar la guitarra y se disponen desde ya a cantar en los tradicionales rezos del niño. “A futuro la vemos como una gran artista”, comenta su madre.

Para Sarita queda todo un futuro por delante y una elección entre dedicarse a la música o la medicina, carrera que la niña asegura le gustaría estudiar. Pero como menciona su madre, lo primero es que tenga tiempo para ser una niña y disfrutar de su infancia.

Los triunfadores de Nace una estrella crecieron como artistas durante el programa. Si bien no ha sido fácil surgir entre tiempos tan agitados, ambos encuentran en su esfuerzo la fortaleza para seguir siendo ganadores. “Si crees en ti mismo lo suficiente y sabes lo que quieres, vas a hacer que suceda”, sentenció Zorán.