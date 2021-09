Zorán cumplirá un sueño, cantará tres conciertos junto a la Orquesta Filarmónica

La promesa se cumplirá. El cantante costarricense Zorán, ganador de la más reciente entrega del programa Nace una estrella, tendrá su propio concierto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

La propuesta que Marvin Araya, director de la Filarmónica, le hizo al cartaginés de cantar un concierto con su orquesta se concretará en tres funciones que se llevarán a cabo en el teatro Melico Salazar, en San José, los días 16 y 17 de octubre; confirmaron, por separado, tanto Zorán como Araya.

“La invitación nació desde el programa en el que interpreté La llorona. Yo había entendido en ese momento que a él le gustaría que en algún concierto de la Filarmónica me presentara a cantar ese tema, pero al terminar el programa (Araya) me llamó para decirme que quería hacer un concierto completo. En ese momento no lo podía creer, quedé en shock”, recordó Zorán sobre la invitación del director, quien fungió como juez en la competenci

Zorán El cantante Zorán dará inicio oficial a su carrera artística por todo lo alto, con un concierto acompañado de la Filarmónica y en el teatro Melico Salazar. (Glen Álvarez/Cortesía)

a de canto de Teletica.

“Zorán tiene un talento muy particular y una capacidad de comunicarse con la gente de una manera muy artística y muy creíble. El público percibe su atenticidad y eso es muy valioso en un artista.

“Cuando le hice la invitación no sabía que iba a ganar, quise hacerlo antes de que la gente pensara que lo invité porque ganó el programa. Fue una invitación muy sincera y clara de mi parte”, narró Araya.

Una de las sorpresas más grandes que se llevó Zorán luego de que acordara con el director que iban a realizar un concierto juntos, fue la propuesta de Araya de que él escogiera el repertorio a interpretar.

Ante la posibilidad, el artista hará un repaso por grandes canciones de sus cantantes favoritos como Emmanuel, Camilo Sesto, Raphael, José José, Marco Antonio Solís y Natalia Lafourcade, entre otros.

“Le agradezco mucho al maestro su confianza para que yo escogiera el repertorio. Lo más importante es que me dijo que cantara temas que me hicieran sentir y provocar emociones en el público. Con estas canciones puedo transmitirle mucho a la gente”, dijo el intérprete.

Este lunes 20 de setiembre, Zorán empezará con los ensayos junto a la Filarmónica, bajo la dirección del maestro Araya.

El cantante considera como una gran oportunidad para desarrollar su carrera artística el empezar con un espectáculo de esta talla y, más aún, en un recinto tan importante para la cultura como lo es el Melico Salazar.

Como buen profesional, el intérprete se ha estado preparando desde hace varios días para que su voz esté intacta y se mantenga bien durante los conciertos. En las últimas semanas el artista ha trabajado de la mano con un foniatra y una otorrinolaringóloga para cuidar de sus cuerdas vocales, además de llevar clases de canto y cuidar su alimentación.

Para las presentaciones Zorán ya está planeando cambios de vestuario y una serie de sorpresas que mostrará en el escenario.

“El concepto son noches de baladas en las que voy a interpretar temas de amor y desamor de varios de mis artistas favoritos. En cuando a la imagen la he estado trabajando con el diseñador nacional Kevin Rojas; queremos reflejar elegancia y una buena presencia escénica”, explicó el artista.

Con respecto a pisar por primera vez el escenario del Melico, el cantante afirmó que se siente afortunado y orgulloso de dar inicio oficial a su carrera por todo lo alto.

“Quizá no tengo la misma experiencia de otros artistas que han estado en el Melico Salazar, pero eso no quiere decir que no vaya a dar lo mejor de mí. Esto refuerza quien soy como artista y me va a permitir demostrar cuánto amo lo que hago”, dijo.

Araya confía plenamente en el talento de Zorán para afrontar este gran reto artístico. “El compromiso que tiene, la entrega y sobre todo el carisma que proyecta con la gente me convencieron. Él es un fenómeno, no porque hace algo extravagante, sino porque es muy natural y simple; cuando ves la simpleza y naturalidad con la que trabaja ahí es donde vale la pena apoyar al muchacho”, afirmó Araya.

Detalles

Zorán y la Filarmónica ofrecerán tres espectáculos. El sábado 16 el recital será a las 6 p. m., mientras que el domingo 17 las funciones están pactadas para las 2 p. m. y 6 p. m.

Zorán se catapultó a los ojos del público meses atrás, cuando ganó el concurso 'Nace una estrella', de Canal 7.

Las entradas estarán en preventa a partir de este miércoles 22 de setiembre en el sitio www.eticket.cr. Los precios son: ¢36.000 (luneta y palcos primer piso), ¢31.000 (balcón y palcos segundo piso), ¢26.000 (balcón y palcos tercer piso) y ¢21.000 (galería cuarto piso).

Quienes compren con las tarjetas de BAC Credomatic tendrán descuentos; los montos quedarán de la siguiente manera: ¢30.160 (luneta y palcos primer piso), ¢26.160 (balcón y palcos segundo piso), ¢22.160 (balcón y palcos tercer piso) y ¢18.160 (galería cuarto piso)..

Además de la presencia de Zorán, los conciertos contarán con Priscilla Castro y Álvaro Solano como artistas invitados. Ellos cantarán piezas de Laura Pausini y Ricardo Montaner.

