‘Chavela Vargas se hubiera maravillado con Zorán’, afirma Marvin Araya

Zorán es uno de los cuatro finalistas adultos de 'Nace una estrella'. El artista, que asegura que la música lo salvó de las drogas, hoy es una estrella en la red social social Tik Tok. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La interpretación del tema La llorona que realizó este domingo 25 de julio el concursante Zorán, durante la semifinal del concurso Nace una estrella, de canal 7, impresionó tanto al juez Marvin Araya que incluso aseguró que la desaparecida cantante de origen costarricense Chavela Vargas —quien grabó la versión más reconocida de esa canción mexicana— se hubiera maravillado con su actuación.

“Ayer (domingo) esa interpretación de La llorona me hace pensar que Chavela Vargas se hubiera maravillado con Zorán y habría dicho: ¡quién es este muchacho! porque la interpretó con el alma, iba un poco adelantado para darle emoción y atrasado en otros momentos y eso me llegó. Eso no se aprende, se trae”, destacó Araya.

El experimentado músico se mostró tan conmovido con la actuación de Zorán que incluso en media transmisión del programa en vivo invitó al joven a cantar con la Orquesta Filarmónica que dirige y el participante aceptó la propuesta en cámaras.

“Con Zorán no quería esperarme a que hubiera un ganador y luego decírselo porque fue el que ganó. No sé si irá a ganar otro, yo quería decírselo como artista porque para mí va a ser un honor que los músicos de la Filarmónica lo tengan a él en el escenario, por esa manera de interpretar, es un reconocimiento público a lo que ha venido haciendo durante todos los programas”, le explicó Araya a Viva.

El director de la orquesta afirmó que la invitación es un reconocimiento a la constancia del joven artista y alabó la forma en que Zorán logra transmitir sentimientos sin llegar a ser melodramático.

Araya calificó el caso de Zorán como espectacular y destacó su crecimiento. “Aunque hay cantantes muy buenos (en el programa), Zorán ha sido constante desde el programa uno en mostrarse tal como es, es un artista auténtico, receptivo y tiene una personalidad que le permite hablarle con franqueza y con tranquilidad. Hay gente a la que le podés decir cosas y le ayudás, y hay gente que le decís cosas fuertes y los apagás... los tirás al suelo”, destacó el músico.

Grandes planes

El director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, Marvin Araya, adelantó que espera dar todo un concierto con Zorán, el cual tendría lugar en octubre. Foto: Rafael Pacheco/Archivo (Rafael PACHECO GRANADOS)

La pregunta infaltable es cuándo se podría dar esta colaboración, a lo que Araya contestó que su intención es hacer un concierto completo con el concursante al que llamaría La Orquesta Filarmónica presenta a Zorán en concierto, aunque reconoció que aún no le ha hecho la propuesta completa al también maquillista.

“Espero hacerlo pronto, para octubre en una fecha que tenía para otra cosa, pero sí tendría que tener a Zorán y otro par de artistas más de los que han cantado conmigo para darle tiempo a él de que se cambie y se vista porque a él le gusta cambiar de look. Además, tengo que preguntarle que cuántas canciones porque no sé si será un cantante de echarse un concierto de dos horas, tenemos que coordinar”, adelantó Araya sobre sus intenciones.

“Lo que quiero es que la gente vaya a ver a Zorán y decirle a él: ‘te pongo la orquesta y los arreglos y te voy a poner el teatro, yo cubro todo’, quiero tener la oportunidad de escucharlo y de que inicie su carrera, creo que se se ha ganado ese lugar”, explicó Araya.

“Yo no decido con base en caprichos. Ahí queda evidenciada la admiración que siento por el muchacho igual que la siento por otros que están ahí; Zorán ha sido de los más constantes”, agregó el juez.

Con la invitación, Araya espera mostrar a los jóvenes todo lo que se puede alcanzar con trabajo y perseverancia. “No estoy diciendo que cantar con la Filarmónica sea algo sublime, lo que dije (en el programa) es que sería un honor que Zorán aceptara cantar con nosotros y se lo dije desde el fondo de mi corazón y, por supuesto, pagándole y contratándole como a cualquier cantante o artista, no es de gratis, es como todo un artista profesional que se merece”, afirmó.

“Édgar Silva lloró de la emoción de ver cuando invité a Zorán y me dijo que le había sacado las lágrimas por tener ese gesto y no por se trate del ganador, porque depende del público, y le dije a Édgar que fue porque cantó espectacular y en todos los programas han cantado espectacular y merece que le ponga la Orquesta, o cuántos artistas vienen de afuera que son malísimos y la gente paga por ir a verlos”, resaltó el director.

Jueces comprometidos

Araya recalcó que los cuatro jueces del programa de Teletica Formatos desde un inicio se plantearon dos misiones: por un lado lograr que el público sea más crítico con los artistas para que se den cuenta de que se puede lograr la excelencia, pero además, como segundo aspecto, para que la gente vea que ser artista no es fácil.

“Queremos que la gente sepa cómo debería sonar alguien que pretenda tener un buen nivel musical artístico y qué podemos aportar nosotros de lo que hemos aprendido para que la gente en la casa vea y tenga un criterio, pero también que vean que no basta con tener una linda voz o que crean que cantan bonito, hay que tener una cantidad de elementos extra para poder ganarse el cariño y el respeto”, afirmó Araya.

El maestro afirmó que ellos se toman su tarea de forma muy seria. “Invertimos nuestro tiempo para hablar claro con la gente y decir las cosas con franqueza y ayudarles y para que, los que no lograron entrar esta vez, aprendan”, añadió.

“Hay gente que cree que porque canta bonito ya es artista, o porque grabó una canción en internet o porque vendió un millón de disco es un artista espectacular y no, a lo mejor tiene un millón de seguidores de ese estilo y a lo mejor, desde una perspectiva muy crítica, el producto es de tercera o cuarta categoría, pero lo importante es que el público pueda discernir, calificar y decir que me gusta por esto y esto, para eso estamos ahí”, aseveró Araya.

Adicionalmente, Araya recordó que la Orquesta Filarmónica se presentará el 7 y 8 de agosto, en el teatro Melico Salazar con un espectáculo dedicado a las canciones de Luis Miguel, en la voz de Eduardo Aguirre y cuyas entradas ya están a la venta en eticket.cr y el costo va desde los ¢18.000 hasta los ¢30.000.

La final

Durante la semifinal de Nace una estrella realizada este domingo se eliminó al concursante infantil Juanis Sanabria y a la participante Franciny Quirós en medio de una emotiva velada.

“Me llevo el cariño de todos, a mis jueces, compañeros y profesores de verdad muchas gracias”, dijo entre lágrimas Juanis durante su despedida del programa.

Por su parte, Franciny agradeció el respaldo de los televidentes. “Yo ya gané mucho, tengo el cariño del público. Este es el inicio nada más, estoy contenta y quiero agradecerle a todos”, afirmó.

La final cambia de día y será el sábado 31 de julio, a las 8 p. m. El título lo disputarán los niños Sarita Barboza y Ariel Jiménez y los adultos Priscilla Díaz, Kike Ramírez, Leo Jara y Zorán.