Me llamaron hasta después de un año. Fue curioso porque cuando recibí la noticia de que había pasado la primera audición me dijeron que los directores querían escucharme. Tuve una semana para prepararme, un día antes sufrí una especie de ataque de ansiedad, porque cuando me avisaron de esa audición hice todo para no consumir durante una semana. Ese día me encerré en el cuarto, agarré una Biblia y empecé a desahogarme y dije que quería salir de esto (de la adicción) para que mi mamá no sufriera más, para ella era difícil, me dejaba estar en la casa y yo me escapaba”.