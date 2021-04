“Desde el 2012 y hasta la fecha he trabajado con la Filarmónica de Costa Rica, además lo he hecho con las bandas de San José, Heredia, Alajuela y la de Liberia. También he grabado para emisoras radiales y he alternado y trabajado con músicos como Luis Enrique, Grupo Niche, Ray Sepúlveda y Tony Vega”, detalla Carlos Daniel, quien hace dos años grabó y subió a Spotify la versión en salsa de la canción Volver a amar de Cristian Castro.