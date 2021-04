“Sea en Estados Unidos o en Costa Rica, yo regreso porque amo hacer televisión en mi país. Me siento en casa. Amo compartir con la gente y tener esa conexión. Me hace falta. La tele es un medio directo para conectar y desarrollar una relación. Me hace falta hacerlo en mi país y con mi gente, quienes han sido parte esencial de las cosas lindas que me han pasado.