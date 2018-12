De abril a diciembre, su prédica fue una y fue clara: la reforma fiscal era urgente e inminente, ya la situación de Costa Rica no estaba para perder más tiempo. “Mientras discutíamos cómo hacer la reforma, no la hicimos y nos está tocando hacerla porque ya no hay más tiempo. No podríamos patear la bola para adelante; es que ya ni bola tenemos. Realmente, eso sí es complicado. Nos estamos tratando de salvar cuando tenemos el agua al cuello y, cuando usted tiene el agua al cuello, tiene poca capacidad de reacción”, dijo esta mujer de 62 años –recién estrenados, ya que los cumplió este viernes 14 de diciembre– conocida por un optimismo inquebrantable. Quizá por eso ella agregó que la reforma sí marcaría el camino correcto, aunque no fuera uno fácil ni libre de obstáculos.