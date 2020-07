“Sacar los papeles de Bruno fue un proceso tenso, había que sacar una certificación del veterinario que garantizaba que el perro estuviera en buenas condiciones, el hecho de que estuviera pequeñito todavía facilitó el trámite con la aerolínea, hasta una evaluación psiquiátrica me hicieron en medio de la cuarentena, pero al final todo salió bien y me autorizaron traerlo conmigo... no sé qué habría pasado si me hubieran dicho que no. Bruno se convirtió no solo en mi compañero de viaje, sino en mi acompañamiento emocional porque viera qué difícil pasar por un aeropuerto en estos tiempos, es un escenario totalmente apocalíptico, por más que uno sabe lo que está pasando, pasar por un aeropuerto ahorita... es como si hubiera pasado una guerra nuclear... el protocolo incluye que el carro que lo trae a uno lo deja como a 100 metros, no puede ingresar al área aeropuertaria, entonces yo con las maletas y el perro, a pie... esto no son quejas, lo cuento para explicar que en medio de tantísimos cambios en todas las rutinas, la de viajar es completamente diferente y aunque uno ya sabe, otra cosa es vivirlo”, reflexiona Carlos.