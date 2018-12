Y aunque no lo crean, mi llegada a este programa se dio gracias a una carta de recomendación. Sí, yo llegué a la oficina de Miguel Salguero con una carta de recomendación que me había dado la escritora Mía Gallegos, quien era asesora en esa época en el Ministerio de Cultura. La oficina de Gentes y Paisajes se encontraba en las inmediaciones del Colegio Superior de Señoritas en San José, por lo que ese mismo día fui a buscar a Salguero. Me recibió muy amablemente y cuando leyó la carta me dijo: “Ay mijita, usted no necesita recomendación, la mejor recomendación es usted misma, ya la he escuchado por Radio Nacional y la he visto en el Programa de Zoilo Peñaranda en Canal 13 y sé que usted es excelente, vaya el próximo sábado a Puriscal para que nos acompañe a la grabación del programa”. Fue así como logré ser parte del elenco de Miguel Salguero y más adelante además, convertirme en su esposa.